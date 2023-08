‘Nam thần’ xứ Hàn kể chuyện phải nhịn ăn, nhịn cả nhu cầu tối thiểu để đóng phim bom tấn

SVVN - Đã đóng nhiều phim lớn nhỏ nhưng chắc chắn, với D.O., "bom tấn" 'The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng' là dự án khiến anh vất vả, khổ sở nhiều nhất, khi phải vào vai một phi hành gia mắc kẹt trên Mặt Trăng.

Ngày 2/8 vừa qua, "bom tấn" The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng đã chính thức khởi chiếu tại Hàn Quốc và đến 11/8 sẽ ra mắt khán giả Việt. Siêu phẩm có đề tài sinh tồn ngoài không gian nhanh chóng nhận được nhiều lời khen, nhờ hình ảnh choáng ngợp và kỹ xảo đẳng cấp. Đặc biệt, diễn xuất của nam chính D.O. đã khiến nhiều người bật khóc trong rạp vì quá xúc động.

Thậm chí, chính D.O. cũng đã rơi nước mắt trong buổi giới thiệu phim, cho dù anh đã cố gắng kiềm chế. "Tôi không phải kiểu người dễ khóc khi xem phim nhưng vẫn khóc khi xem The Moon. Một bộ phim về tình yêu thương giữa con người hay khoảnh khắc tất cả hòa làm một để cùng cứu một người, chắc có thể làm lay động cảm xúc của chúng ta", D.O. tâm sự.

Trong phim, D.O. vào vai một phi hành gia chẳng may bị mắc kẹt một mình trên Mặt Trăng trong thời gian dài. Và anh gặp không ít trắc trở trong suốt nửa năm quay phim, vì thường xuyên phải mặc bộ đồ phi hành gia nặng 10 kg trong thời tiết nóng bức. Không chỉ di chuyển khó khăn, D.O. còn phải hạn chế cả chuyện đi vệ sinh, vì mặc vào hay tháo ra bộ đồ này đều quá sức phức tạp.

Chưa kể, hầu hết các cảnh quay của D.O. chỉ thực hiện một mình mà không có sự tương tác trực tiếp với bạn diễn, nên nam diễn viên phải tưởng tượng ra mọi thứ để tạo cảm xúc diễn xuất. Nhiệm vụ của D.O. là thể hiện được những trạng thái khác nhau mà nhân vật Sun-woo trải qua, từ sự sợ hãi khi lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng đến nỗi sợ bị bỏ lại một mình trong không gian vô định và quyết tâm không ngừng để tồn tại. Thêm vào đó, D.O. còn muốn thử trải nghiệm diễn xuất khi đang bay bổng trong môi trường không trọng lực.

Chính vì thế mà khán giả càng thêm ngưỡng mộ khả năng nhập vai của thành viên EXO, khi anh mang đến cực nhiều cảnh quay xúc động nghẹn ngào, giúp The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng không chỉ là "bom tấn" hành động mà còn đầy ắp tình cảm.