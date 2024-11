'Nàng Hậu tri thức' Thúy Vân trở lại làng giải trí, thần thái thu hút mọi ánh nhìn

SVVN - Ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí để tập trung chăm sóc gia đình, Á hậu Thúy Vân "gây thương nhớ" cho mọi người khi góp mặt trong chương trình kêu gọi cộng đồng cùng xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Phạm Hồng Thúy Vân được biết đến là một trong những "nàng Hậu" nổi tiếng bởi trình độ học vấn và cách ứng xử khéo léo. Trước khi Hoa hậu Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy giành được vương miện Miss International 2024, Thúy Vân là đại diện Việt Nam đạt ngôi vị Á hậu 3 của cuộc thi danh giá này vào năm 2015.

Thời gian gần đây, "nàng Hậu" ít tham gia các sự kiện giải trí vì bận rộn cho việc kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình của mình. Tuy vậy, mỗi sự xuất hiện của Thúy Vân đều được 'beauty fan' đón chờ. Thúy Vân nổi tiếng và được công chúng yêu mến với danh xưng "nàng Hậu tri thức" khi góp tiếng nói trong rất nhiều chương trình cộng đồng, lan tỏa các giá trị sống đẹp.

Do đó, khi góp mặt cùng dàn "sao" Việt như vợ chồng Hồ Ngọc Hà – Kim Lý, nữ ca sĩ Đoan Trang, diễn viên Kathy Uyên, Thuý Vân cũng tham gia chia sẻ, kêu gọi cộng đồng cùng xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em do #TheOrangeTeam tổ chức.

Lần này, chương trình kết hợp với nhiều nghệ sĩ và các KOLs của showbiz Việt, ra mắt chuỗi 5 music video (MV) nhằm thông qua âm nhạc, có thêm những hoạt động kết nối, chia sẻ thú vị và thiết thực trong hành trình lan toả sâu rộng hơn thông điệp: “Bình đẳng giới có lợi cho mọi người” và “Nói Không với Bạo lực với phụ nữ và trẻ em” đến với cộng đồng.

Chuỗi MV bắt nguồn với 5 sáng tác đoạt giải cao nhất tại “Cuộc thi sáng tác thơ, ca khúc đầu tiên về bình đẳng giới do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam”, tổ chức năm 2023 trong khuôn khổ chương trình chung “Xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do chính phủ Úc tài trợ. Các ca khúc gồm: Giải nhất - Lover; hai giải nhì đồng hạng cho Freedom và Boys and Girls và hai giải ba đồng hạng cho Chú lật đật và Khúc ca bình đẳng giới.

Chuỗi 5 MV “Love equal” này dự kiến được phát hành rộng rãi trên các nền tảng nhạc số nhằm lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng. Toàn bộ lợi nhuận phát sinh (nếu có) sẽ được quyên tặng trực tiếp cho Trung Tâm trợ giúp Xã hội – Ngôi nhà Bình Yên, số 20, Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội, nhằm chung tay hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình, xâm hại và mua bán.

Tại buổi lễ ra mắt chuỗi MV ý nghĩa này, đội ngũ sản xuất đã quyên tặng cho Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ - UN Women, một bức tranh ghép khổ lớn 3m x 2m, được thực hiện bởi ê kíp và nhóm các thầy cô cùng các hoạ sĩ nhí đáng yêu đến từ trung tâm hội hoạ Global Art & Creative Việt Nam. Bức tranh mang tinh thần: “Một thế giới – Một tình yêu – Bình đẳng – An toàn".