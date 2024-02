Nàng mẫu ảnh Gen Z đắm thắm trong bộ ảnh đón Xuân quay về với những giá trị xưa cũ

SVVN - Sinh ra và lớn lên thuộc thế hệ Gen Z, tuy nhiên Trà My lại ưa chuộng nét đẹp truyền thống, quay về với những giá trị xưa cũ. Thay vì phong cách hiện đại, Trà My lại lựa chọn những thứ thuần Việt nhất để thực hiện bộ ảnh đón Xuân Giáp Thìn 2024 của bản thân.

Sinh ra và lớn lên thuộc thế hệ Gen Z, tuy nhiên Mai Trà My (sinh năm 2003) lại ưa chuộng nét đẹp truyền thống, quay về với những giá trị xưa cũ. Lựa chọn chiếc áo dài truyền thống, cùng những hình ảnh rất thuần Việt làm cảm hứng cho bộ ảnh Tết lần này, Trà My mang đến vẻ đẹp vô cùng đoan trang và đằm thắm.

Trà My chia sẻ: “Có thể nói, áo dài là một trong ít trang phục mà khi mặc, mình cảm thấy tự tin nhất. Khác với những chiếc áo dài thường ngày, lần này mình đã lựa chọn áo dài suông, kết hợp cùng vòng ngọc, mái đôi, búi thấp – những hình ảnh quen thuộc của người con gái Việt xưa. Bên cạnh đó là hình ảnh hoa ly – loài hoa thường thấy vào mỗi dịp Tết. Đó đều là những hình ảnh quen thuộc mà mình muốn đem đến với mọi người, những hình ảnh truyền thống nhất”.

Hiện tại, Trà My đang theo học nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cô bạn cũng được biết đến là người mẫu ảnh, diễn viên tự do. Với lịch trình công việc năm nay phải kết thúc muộn, vậy nên đây đã là năm thứ ba, cô gái quê Hà Tĩnh này được đón Tết tại Sài Gòn. Khác hoàn toàn với không khí của quê hương, Tết của Sài Gòn mang đến cho Trà My những trải nghiệm vô cùng mới, khiến cô bạn cảm thấy rất thích thú.

Trà My chia sẻ: “Một phần do gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống gần hết, đồng thời bản thân mình cũng vướng công việc đến ngày 30 Tết mới có thể hoàn thành. Vậy nên, năm nay mình không thể về quê đón Tết. Tuy nhiên, khác với cái se lạnh của quê hương, Tết của Sài Gòn ấm áp và cũng rất bình yên. Cũng giống như mọi người, với mình, Tết là khoảng thời gian để mình nghỉ ngơi sau bao ngày làm việc, học tập, là khoảng thời gian mình dành cho gia đình, bạn bè. Và mình thấy rằng, Tết Sài Gòn không hề buồn như mọi người thường nghĩ”.

Nhìn lại chặng đường một năm qua, Trà My luôn cảm thấy biết ơn khi gặp được những người đã luôn yêu thương, hỗ trợ, dẫn dắt cô bạn trên con đường theo đuổi đam mê. Từ đó giúp Trà My có thêm những cơ hội, trải nghiệm, có được kinh nghiệm và bài học bổ ích. Đây là một năm đáng nhớ, đánh dấu nhiều bước ngoặt, giúp Trà My dám bứt phá ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Từ những bước tiến ấy, dự định trong năm mới, Trà My sẽ cố gắng chuẩn bị cho việc Tốt nghiệp ngành học của bản thân với kết quả tốt. Đồng thời, cô bạn cũng sẽ cố gắng, nỗ lực gấp đôi năm cũ, để có thể nhận thêm được nhiều cơ hội và có được sự công nhận của mọi người nhiều hơn.

