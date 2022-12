Nàng mẫu ảnh, MC đa tài ‘lột xác’ từ 70kg

SVVN - Phương Uyên được biết đến là một người mẫu ảnh, MC đa tài. Bên cạnh đó, cô bạn còn là một Graphic Designer và Digital Artist. Từng là nạn nhân của việc body shaming với cân nặng 70kg, Phương Uyên đã quyết tâm giảm cân và thay đổi bản thân, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.

Nguyễn Hoàng Phương Uyên (sinh năm 2001) sinh ra và lớn lên tại thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Hiện, cô bạn đang là sinh viên của trường Đại học Tài chính – Marketing. Với niềm đam mê thiết kế, vẽ tranh, bên cạnh công việc học, Phương Uyên còn là một nữ Graphic Designer và làm Digital Artist.

Sở hữu gương mặt thanh tú, cuốn hút, ngoài những công việc trên, Phương Uyên còn được biết đến là một người mẫu ảnh, MC đa tài, dành được nhiều lời khen và sự quan tâm, quý mến. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước đó, Phương Uyên từng là nạn nhân của việc body shaming với cân nặng 70kg. Sau gần 3 năm áp dụng chế độ ăn Low Carb và luyện tập, Phương Uyên đã thành công giảm từ 70kg xuống còn 46kg, giúp cô bạn có ngoại hình đẹp, tự tin hơn rất nhiều. Có thể nói, đây là một bước ngoặc rất lớn, làm thay đổi cuộc sống của của cô bạn.

Phương Uyên chia sẻ: “Năm lớp 12, mình từng nặng 70kg với chiều cao 1m67, nên nhìn có vẻ bị quá khổ so với các bạn nữ đồng trang lứa. Cũng vì vậy, mình trở thành nạn nhân của việc body shaming. Khi đó, mình cảm thấy rất buồn, tiêu cực và thất vọng về bản thân, đôi lúc mình cảm thấy căm ghét chính bản thân mình nữa. Nhưng, cũng chính nhờ điều đó đã hun đúc giúp mình quyết tâm thay đổi bản thân, cố gắng phấn đấu hơn nữa để trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất và có được cuộc sống tốt hơn”.

Việc giảm cân, thay đổi bản thân thành công đã giúp Phương Uyên có thêm được nhiều cơ hội mới, giúp cô bạn tích cực, tự tin, hạnh phúc hơn và cơ hội bén duyên với nghề mẫu ảnh của Phương Uyên cũng bắt đầu từ đó. Luôn duy trì chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm khắc trong vòng suốt 3 năm không bỏ cuộc, dù gặp bất cứ khó khăn nào đã mang lại cho Phương Uyên những “quả ngọt” xứng đáng.

Phương Uyên chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất đối với mình trong quá trình giảm cân có lẽ là ở những ngày đầu. Vì mình áp dụng chế độ ăn uống và tập thể dục đều đặn nên những tháng đầu có vẻ số cân không giảm được bao nhiêu, chỉ tầm khoảng 1 – 2kg. Khi ấy, mình cảm thấy khá stress, thèm ăn và đôi lúc bị down mood rất nhiều. Nhưng dù vậy, mình vẫn luôn tự động viên bản thân là phải cố gắng hơn nữa, để trở thành phiên bản mà mình mong muốn. Mỗi khi thấy tâm trạng đi xuống, mình đều nghĩ đến lúc mình giảm cân thành công sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Mình nghĩ, luật hấp dẫn đã đúng trong trường hợp này. Và kết quả là mình đã thành công thay đổi, không chỉ là ngoại hình, mà còn là con người mình trở nên hoàn thiện, tốt hơn bao giờ hết. Hiện tại, cân nặng của mình là 48kg và mình hoàn toàn hạnh phúc với điều đó”.

Giảm cân là một chuyện cực kỳ khó khăn nó đòi hỏi cần phải có sự kiên trì, đều đặn và nghiêm khắc với bản thân. Qua quá trình giảm cân, Phương Uyên cũng đã rèn luyện cho mình được kiên trì, bền bỉ và đặc biệt là không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, thử thách. Cô bạn cũng cảm thấy rằng, việc bản thân từng nặng 70kg vừa là thử thách vừa là cơ hội đối với chính bản thân Uyên. Vì nếu như không có Phương Uyên 70kg ngày xưa thì có lẽ sẽ không có Phương Uyên của hiện tại. Vậy nên đối với Phương Uyên, việc bản thân từng nặng 70kg chính là một động lực to lớn giúp cô bạn thay đổi như ngày hôm nay.

Một câu nói yêu thích của Phương Uyên: “The only failure is not trying”.