Netizen 'hết hồn' khi ‘nam thần màn ảnh’ Thanh Thức đóng cảnh quay ‘sốc’ trong ‘bom tấn’ của Lý Hải

SVVN - Là bộ phim nhận được sự chú ý của công chúng vào dịp nghỉ lễ dài ngày, 'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' của Lý Hải vừa hé lộ chi tiết hậu trường cảnh quay 'sốc' bậc nhất trên màn ảnh Việt.

Giống như những phần trước, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đánh dấu thêm một lần “tất tay”, dám nghĩ dám làm của đạo diễn Lý Hải khi tiếp tục mang lên màn ảnh những cảnh quay chân thật nhất, khó thực hiện nhất. Trong đó, có cảnh quay được thực hiện ngay tại nghĩa trang thật ở ngoài thay vì dựng cảnh giả.

Nam diễn viên Thanh Thức vào vai An, là một thợ chiếu nghèo, sống lay lắt với vợ ở dưới ghe cả chục năm nay. Mong ước có đủ tiền mua một căn nhà để ổn định của An càng bùng lên hơn sau khi biết vợ đã có thai. Đáng tiếc, anh lại là người đầu tiên trong hội bạn “bay màu” vì tai nạn trước khi kịp chạm đến giấc mộng trăm tỷ. Buồn hơn cả là An bị chính những người bạn tri kỷ của mình quật mộ để tìm cho ra tấm vé số độc đắc.

Mặc dù có ma-nơ-canh và diễn viên đóng thế, song, để đem lại cảnh quay chất lượng nhất, diễn viên Thanh Thức chủ động xin Lý Hải tự thực hiện phân đoạn nằm dưới mộ này. Trải nghiệm nằm trong quan tài như “người đã chết” thật hàng giờ, có lẽ là khoảnh khắc khó quên và ám ảnh nhất với Thanh Thức, vì độ khó về diễn xuất và đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều.

“An là vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm đối với Thanh Thức. Thực sự tới thời điểm này nhắc đến mình vẫn còn nổi hết da gà, không biết nói sao cho mọi người hiểu cảm giác mình đã trải qua. Từ lúc đọc kịch bản Thanh Thức đã thấy sợ cảnh quay này, đến khi nằm trong quan tài với giấy mã đã được mọi người chuẩn bị, mặc thêm áo quan người chết tâm lý của Thanh Thức lại càng chùng xuống, căng thẳng và sợ hãi kinh khủng”, Thanh Thức chia sẻ.

Nỗi sợ của Thanh Thức với cảnh quay đặc biệt này còn được Lý Hải kể lại. Đó là vì quá sợ hãi, gương mặt Thanh Thức trở nên xanh xao, trắng toát, không còn chút máu nào trông giống hệt người chết đã nằm trong mộ từ lâu. Tuy vậy, Thanh Thức vẫn không bị nỗi sợ lấn át mà tiếp tục thực hiện cảnh quay, chấp nhận nằm trong quan tài đóng kín dưới trời mưa như trút nước để đem lại những thước phim chan chứa cảm xúc chân thật nhất.

Được biết, bối cảnh của phân đoạn đào mộ ghê rợn này diễn ra tại một nghĩa trang có thật ở làng chiếu Định Yên. Hầu hết khu nghĩa trang này đều đã có mộ chôn, chỉ còn dư ra một mảnh đất nhỏ, Lý Hải và ê kíp đã phải xin phép và khi được sự đồng thuận của chính quyền địa phương mới có thể bắt tay vào việc xây dựng bối cảnh. Sau đó, anh còn dày công thuê một đội đào mộ chuyên nghiệp để có thể tạo hình ngôi mộ.

Ngoài ra, vì liên tục xịt nước để tạo hiệu ứng mưa trong 48 tiếng ngày đêm liên tục, phần mộ thường xuyên bị ngập trong nước. Cứ mỗi lần cắt cảnh, ê kíp với hơn 20 con người lại phải lao đến, dùng xô, gàu tát hết nước ra khỏi phần mộ, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Từng cảnh quay tại khu nghĩa trang đều được chăm chút tỉ mỉ để đem đến trải nghiệm màn ảnh khác biệt cho khán giả. Không chỉ đầu tư về bối cảnh, phần tạo hình cho nhân vật cũng được Lý Hải chú trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng.

Dù là cảnh quay góc rộng nhưng vì muốn đem lại những giây phút giật gân và ghê sợ nhất, Lý Hải đã thuê một nghệ nhân đúc khuôn mặt ma-nơ-canh y hệt diễn viên. Các chuyên viên trang điểm cũng được huy động để gắn từng sợi lông mày, lông mi cho gương mặt ma-nơ-canh được đúc. Kết quả, chiếc mặt ma-nơ-canh thế thân phục vụ cho cảnh quay rất giống thật, khiến chính Thanh Thức nhìn cũng phải “sởn tóc gáy".

“Phân đoạn nhóm bạn đào mộ người bạn thân của mình để tìm tờ vé số ở nghĩa trang rất là khủng khiếp. Một nhóm người vui mừng nhảy múa xung quanh ngôi mộ với xác người bạn ở dưới bộc lộ rõ cho thấy rõ được ý mà Lý Hải muốn cài cắm ‘tình bạn khắng khít, có đồng tiền vào sẽ khác liền’. Đây cũng là phân cảnh mà Lý Hải tâm đắc nhất, hy vọng các khán giả khi ra rạp sẽ xem và cảm nhận được tình người bị biến chất trong đó”, đạo diễn Lý Hải chia sẻ.