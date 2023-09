Người hâm mộ 'phẫn nộ' vì thử thách TikTok mới nhất của 'Búp bê sống xứ Hàn'

SVVN - Jung Yerin (G-Friend) không chỉ nổi tiếng với vẻ bề ngoài mà còn được biết tới bởi tài năng hoàn hảo và được đánh giá rất cao trong lòng các fan K-pop. Bởi vậy mới đây, người hâm mộ đã đồng loạt tỏ ra phẫn nộ trước cách cô bị đối xử.

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự khó chịu trước thử thách TikTok mới nhất được ca sĩ Jung Yerin đăng tải. Mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ đang 'đổ dồn' vào chương trình Yerin xuất hiện cùng diễn viên hài Jo Ju Bong. Anh ấy dường như liên tục khiến Yerin trông khó chịu một cách rõ ràng khi cố gắng chạm vào cô ấy, nhưng cô ấy đáp lại bằng cách 'né tránh'.

Thử thách TikTok có sự góp mặt của một diễn viên hài cùng bài hát của anh ấy, Do you know Dr. Hong? cũng gây tranh cãi vì nội dung không phù hợp. Mặc dù nó trở thành một thử thách phổ biến trên các nền tảng như YouTube Short và TikTok. Tuy nhiên, việc lôi kéo Yerin, một nữ thần tượng, vào thử thách với bài hát mang tính chất 'gợi dục' này dường như càng 'đổ thêm dầu vào lửa'.

Tôi cảm thấy rất khó chịu khi xem cái này và tại sao anh ấy cứ muốn chạm vào cô ấy; Người đàn ông này thật kỳ lạ và thực sự cần phải bị cấm làm việc với phụ nữ; Yêu cầu một nữ thần tượng làm những việc như thế này… Ôi, tôi thực sự ghét điều đó; Bài hát solo đầu tay của Yerin rất hay. Nhưng đây có phải là công ty quản lý giống như hồi đó không? Hãy ngừng nhắm mục tiêu đến TikTok và bắt đầu đầu tư vào bài hát; Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho tài năng của Yerin quá. Họ nên loại bỏ những thứ này, nhưng lại bắt cô ấy làm đủ thứ kỳ quặc; Họ lại còn yêu cầu một nữ thần tượng tham gia thử thách như thế này nữa ư?...