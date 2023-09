Lee Sung Min và Suzy thống trị 'Giải thưởng phim truyền hình Quốc tế Seoul 2023'

SVVN - "Giải thưởng phim truyền hình Quốc tế Seoul" năm nay kỷ niệm 18 năm, là liên hoan phim truyền hình quốc tế thường niên nhằm tôn vinh các bộ phim truyền hình từ khắp nơi trên thế giới.

Được dẫn dắt bởi Jun Hyun Moo và Lee Se Young, Giải thưởng phim truyền hình Quốc tế Seoul năm nay diễn ra vào lúc 6h chiều ngày 21/9 (theo giờ Hàn Quốc), tại Hội trường KBS ở Seoul.

Năm nay số lượng phim tranh tài đạt mức cao kỷ lục, tổng cộng 344 bộ phim truyền hình từ 44 quốc gia đã được gửi đến và các giải thưởng bao gồm Giải thưởng lớn và Giải Chim Vàng đã được trao cho 11 bộ phim truyền hình và 15 cá nhân.

Đầu tiên, Giải thưởng quan trọng nhất ở hạng mục tranh giải quốc tế thuộc về phim truyền hình Pháp The Fragile Colossus. Đạo diễn Stéphanie Murat và biên kịch Aude Marcle lần lượt đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Biên kịch xuất sắc nhất, mang về cho The Fragile Colossus vinh dự giành được ba giải thưởng. The Glory của Song Hye Kyo và Extraordinary Attorney Woo của Park Eun Bin giành giải Outstanding Korean Drama (Phim truyền hình Hàn Quốc nổi bật). Ngoài ra Park Eun Bin cũng nhận thêm giải thưởng Ngôi sao Châu Á nổi bật (Outstanding Asian Star). Sunghoon (ENHYPEN) giành giải IDOLCHAMP Artist Award (Giải thưởng nghệ sĩ được bình chọn nhiều nhất).

Suzy của Anna đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.