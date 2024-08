Người hâm mộ phản ứng với đoạn phim CCTV mới về vụ lái xe khi say rượu của SUGA (BTS)

SVVN - Đoạn phim CCTV mới của SUGA (BTS) đang làm sáng tỏ vụ việc lái xe khi say rượu của thần tượng này.

Theo nhiều hãng tin Hàn Quốc, SUGA đã được cảnh sát tìm thấy sau khi anh ngã khỏi xe điện và đưa về đồn cảnh sát Yongsan. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của SUGA cho thấy, nồng độ cồn trong máu là 0,227%.

Hiện, cư dân mạng Hàn Quốc và quốc tế đang kêu gọi JTBC xin lỗi vì đã phát sóng những cảnh quay sai sự thật. Đoạn phim mới ủng hộ tuyên bố của SUGA rằng, anh ấy đã lái xe tới và ngã trước nhà mình, chứ không phải lái xe trên đường chính hướng ngược lại và ngã ở nơi khác.

Dư luận đã bị tác động tiêu cực bởi đoạn phim được tung ra trước đó, mâu thuẫn với các chi tiết trong lời xin lỗi của SUGA, chẳng hạn như vị trí và quãng đường anh đã lái xe trong tình trạng say xỉn. Giờ đây, với việc phát hành video của DongA Ilbo, một số người hâm mộ vốn tin vào những tuyên bố ban đầu của SUGA đang cảm thấy được minh oan và bày tỏ sự thất vọng: Đã xác nhận đoạn phim CCTV đầu tiên KHÔNG phải là YOONGI nhưng anh ấy đã phải chịu đựng vô số sự căm ghét và cáo buộc nói dối tất cả chỉ vì JTBC LYING; Tôi thực sự không muốn lời xin lỗi, tôi muốn kiện cáo. Những gì anh ấy nói là sự thật và bạn từ chối tin anh ấy mà thay vào đó tin 70 đoạn phim camera 144p quay một người lạ đi xe tay ga từ kmedia, thật nực cười; Tôi đang chứng kiến ​​chuyện này diễn ra và biết rằng tôi chưa bao giờ nghi ngờ Yoongi (tên thật của SUGA) dù chỉ một giây; Cảnh quay thực sự đã được TV CHOSUN tiết lộ. Yoongi đang lái xe trên đường phụ, nhanh như tốc độ người đi bộ và bánh xe của anh bị kẹt và ngã xuống. Tất cả chiến dịch bôi nhọ và căm ghét đều là về chuyện này à? Tôi không thể tin được điều này. Anh ấy không xứng đáng với sự ghét bỏ này, tôi bị choáng ngợp...

Những người khác chỉ ra tính cách của SUGA là lý do khiến rất nhiều người hâm mộ “đứng về phía anh ấy”, sau khi nam Idol nhận trách nhiệm về hành động của mình: Tôi nghĩ, đó là minh chứng cho tính cách thực sự của Yoongi, khi hầu hết chúng ta luôn sát cánh bên anh ấy và không bao giờ dao động niềm tin của mình. Anh ấy đã thẳng thắn kể lại một câu chuyện và xin lỗi vì sai lầm của mình. Anh ấy đã thể hiện sự chính trực về mặt đạo đức và trách nhiệm giải trình. Tôi cầu chúc cho anh ấy bình an, nhanh chóng trở lại và đòi hỏi công lý; Họ đã đặt một người đàn ông vào tình trạng hỗn loạn này, khi anh ta nói với chúng tôi sự thật ngay từ đầu, thừa nhận sai lầm của mình, xin lỗi và hợp tác, tất cả chỉ vì họ chọn tin vào thông tin sai lệch; Anh ấy và bangtan (tên gọi khác của BTS) chưa bao giờ cho chúng ta lý do để nghi ngờ họ. Họ luôn thành thật với chúng tôi ngay cả khi nghe được sự thật không phải lúc nào cũng dễ chịu. Họ đã đạt được mức độ tin cậy đó...