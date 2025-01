Nguyễn Công Trí xứng danh 'nhà thiết kế của các sao quốc tế', góp phần giúp loạt 'mỹ nhân' đình đám tỏa sáng

SVVN - Nguyễn Công Trí là một trong những nhà thiết kế Việt Nam được nhiều 'ngôi sao' quốc tế lựa chọn để thực hiện trang phục mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Năm 2024, anh đã góp phần giúp các 'sao' nữ đình đám 'tỏa sáng'.

Trong năm 2024, hàng chục 'mỹ nhân' đình đám quốc tế đã lựa chọn trang phục của Nguyễn Công Trí tại các lễ trao giải lớn, sự kiện quan trọng hay xuất hiện trên tạp chí thời trang, các sản phẩm âm nhạc. Công Trí chia sẻ, anh may mắn khi được nhiều 'ngôi sao' quốc tế tin tưởng, lựa chọn thiết kế của anh.

Đặc biệt, các thiết kế của Công Trí từng được các nghệ sĩ nổi tiếng lựa chọn, xuất hiện trên các tạp chí danh giá thế giới như: Hollywood Reporter, Vogue, Elle, V Magazine, Paper, Glamour...

Ngay từ tháng 1/2024, nữ diễn viên và doanh nhân người Mỹ Gwyneth Paltrow đã “mở hàng” với thiết kế áo thun jersey khoét sâu và chân váy maxi bằng vải crepe len tông đỏ rực rỡ, trong sự kiện công chiếu phim The brothers sun.

Đến tháng 2/2024, với chiếc đầm được chế tác từ sequin kim loại nằm trong BST Xuân Hè 2024, nữ diễn viên hài độc thoại Ali Wong đã chiếm trọn 'spotlight' thảm đỏ tại sự kiện lễ trao giải Film Independent Spirit Awards. Thiết kế cũng đã giúp cô ghi tên mình vào danh sách 18 thiết kế đẹp nhất tại sự kiện này theo tạp chí Vogue.

Trong năm qua, Adele tiếp tục đặt niềm tin vào đội ngũ của Công Trí khi triển khai Adele In Munich, chuỗi hòa nhạc được tạp chí Billboard vinh danh là "siêu concert" về cả phương diện tầm ảnh hưởng lẫn doanh thu, với sức chứa lên đến 800.000 khán giả. Với cảm hứng từ “Biển đêm”, chiếc đầm có phần cổ thuyền với độ sâu vừa phải ngay trước thềm ngực, kết hợp siết eo và chân váy chữ A để tạo hiệu ứng đồng hồ cát cho Adele, đồng thời giúp cô thuận tiện di chuyển trên sân khấu lớn.

Tháng 10/2024, tại concert Short n’ Sweet của Sabrina Carpenter, nữ diễn viên Hollywood Selena Gomez khoe sắc vóc bốc lửa trong chiếc đầm sequin với phần cổ sâu hút và tà váy dập ly phối chiffon. Đây chính là một "biến thể" thuộc BST Thu Đông 2024 của NTK Công Trí. Selena Gomez đã trở thành một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ trong năm 2024.

Đặc biệt, trong năm qua, danh sách người đẹp lựa chọn thiết kế của Công Trí còn có sự góp mặt của siêu mẫu hàng đầu thế giới Coco Rocha, trên trang bìa của L'Officiel Fashion Book Monte Carlo. Cô diện trên mình một thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2023 của Công Trí. Kể từ khi bước chân vào sự nghiệp cho đến nay, Coco Rocha được mệnh danh là “Nữ hoàng tạo dáng” của làng mẫu quốc tế, vì trong 30 giây cô có thể trình diễn 50 biểu cảm gương mặt khác nhau.

Tại sự kiện Woman Of The Hour at 92NY, nữ diễn viên điện ảnh Anna Kendrick xuất hiện thanh lịch trong một chiếc váy taffeta đen nhỏ có họa tiết hoa gần cổ áo và cài nút của NTK Công Trí. Thiết kế đã góp phần làm nổi bật lên vẻ đẹp quyến rũ và sự sang trọng tột bậc của 'ngôi sao' này.

Nhìn lại năm 2024, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí cho biết, anh thấy may mắn khi chinh phục thêm nhiều gương mặt mới ở Hollywood trong năm nay, nối dài danh sách 'ngôi sao' mặc đồ Công Trí tại các sự kiện lớn của làng giải trí - nghệ thuật quốc tế.

Trong những năm qua, anh đã và đang góp phần khẳng định thời trang Việt ở thị trường quốc tế. Năm 2025 hứa hẹn sẽ là một năm đầy thành công và chinh phục được những đỉnh cao mới của nhà thiết kế Việt Nam này.