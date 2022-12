Nhà khoa học trẻ tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kỹ thuật y sinh ở Việt Nam

SVVN - Ngày 27/12, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) đã khai mạc Hội thảo quốc tế về Phát triển kỹ thuật y sinh ở Việt Nam lần thứ 9. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều nhà khoa học trên thế giới và trong nước, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ.

Với chủ đề "Chuyển giao công nghệ chăm sóc sức khoẻ từ các nước tiên tiến cho các nước đang phát triển trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và chuyển đổi số", Hội thảo quốc tế về Phát triển kỹ thuật y sinh ở Việt Nam đã thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều nhà khoa học trên thế giới và trong nước, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã cùng nhau tập trung thảo luận trong 10 phiên với các chủ đề đa dạng và phong phú như thiết bị Y tế (Medical Instrumentations), Quang tử Y tế (Biophotonics), Kỹ thuật Dược (Pharmaceutical Engineering), Kỹ thuật Mô và Y học tái tạo (Tissue Engineering and Regenerative Medicine), Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu cho Sức khoẻ (AI and Data Science for Health), Lab-on-a-chip và vi lưu chất (Lab-on-a-chip and Microfluidics), Kỹ thuật thần kinh (Neuroengineering), Kỹ thuật y sinh (Entrepreneurship), Y học phân tử (Molecular Medicine) và các lĩnh vực khác ứng dụng trong Chăm sóc sức khoẻ (Others applied in HEALTHCARE).

Kỹ thuật y sinh hiện đang thu hút sự quan tâm trên thế giới, là một lĩnh vực đa ngành, ứng dụng công nghệ tiên tiến (nano, tế bào gốc, mạng kết nối vạn vật, điện toán đám mây) vào việc tạo ra các thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe, cũng như các phương pháp nghiên cứu mới giúp hiểu biết sâu hơn về tiến trình sinh học con người.

Kỹ thuật y sinh không chỉ là sự kết hợp hài hòa giữa các kỹ thuật (cơ khí, điện, điện tử, viễn thông, quang học, tin học) với các ngành khoa học sự sống (sinh học, y, dược, nha) mà còn thể hiện được sự hữu hiệu trong việc phát triển không những về khoa học, kỹ thuật và y học, mà còn về nền kinh tế của một quốc gia.

Theo Ban Tổ chức, Hội thảo Phát triển kỹ thuật y sinh lần thứ 9 ở Việt Nam (BME9) được tổ chức với mong muốn tiếp tục thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật y sinh, thảo luận trao đổi các nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu trong nước và chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng sẽ công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất và tạo ra sự kết nối hợp tác quốc tế cho các nhóm nghiên cứu tiềm năng về kỹ thuật y sinh ở Việt Nam, cũng như tạo cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo sinh viên giữa trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) với các trường đại học khác, đồng thời cùng tham gia phối hợp tổ chức Hội thảo.

Để tạo cơ hội phát triển và giới thiệu ngành kỹ thuật y sinh Việt Nam với thế giới, trường ĐH Quốc tế tổ chức định kỳ mỗi 2 năm hội thảo quốc tế về phát triển kỹ thuật y sinh tại Việt Nam. Hội thảo đã được Liên đoàn Kỹ thuật Y học và Sinh học Quốc tế (IFMBE) cũng như nhiều hội đoàn, đại học trên thế giới hỗ trợ và cộng tác. Hội thảo Phát triển ở Việt Nam lần 9 sẽ diễn ra đến 29/12/2022.