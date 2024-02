Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công: ‘Dùng ngôn ngữ của giới trẻ để nói về văn hoá xưa’

SVVN - Nhà thiết kế sinh năm 1994 Nguyễn Minh Công bắt đầu sự nghiệp khi là thủ khoa đầu vào và đầu ra của ngành Thiết kế Thời trang tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Anh luôn mang đến các giá trị văn hóa vào các thiết kế sáng tạo của mình.

Nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Minh Công tiếp tục mang đến bộ sưu tập (BST) mang tên Nét dân gian, được lấy cảm hứng từ dòng tranh Đông Hồ. Tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ là dòng tranh dân gian Việt Nam được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Vì vậy, Nguyễn Minh Công mong muốn dùng khả năng sáng tạo cùng lối kể chuyện bằng thời trang của mình để truyền tải những nét đẹp văn hóa dân gian ấn tượng của tranh Đông Hồ đến gần hơn với các bạn trẻ và người yêu thời trang.

Sử dụng những thiết kế truyền thống như áo dài, áo ngũ thân và thổi vào đó làn gió mới với những nét thiết kế hiện đại, Nguyễn Minh Công đã tạo nên BST mang đậm chất văn hóa nhưng đầy mới lạ, hợp thời với những thiết kế mang dấu ấn cá nhân độc đáo.

Mở màn cho BST này chính là khung cảnh tái hiện bức tranh Chăn trâu thổi sáo của bộ đôi mẫu nhí An Cát Diệp và Cát Tường. Mẫu nhí An Cát Tường diện thiết kế áo yếm, với các họa tiết thêu may tay tỉ mỉ, cưỡi trên con trâu được bện bằng rơm cùng với Cát Tường trong thiết kế áo và đầm bồng xòe tone be, đã tạo nên một khung cảnh nên thơ của đồng quê Việt Nam, ngay tại sàn diễn. Mang hình ảnh cưỡi chú trâu bằng rơm - nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Vĩnh Phúc mùa lễ hội cùng khúc nhạc đồng ca, Nguyễn Minh Công đã tạo nên một khung cảnh mở màn đầy ấn tượng.

Xuyên suốt câu chuyện về văn hóa tranh Đông Hồ ở BST này, Nguyễn Minh Công đã mang đến hàng loạt mẫu thiết kế từ áo dài, áo yếm, áo ngũ thân với những họa tiết là các bức tranh Đông Hồ quen thuộc như Cá chép, Lợn âm dương, Tố nữ… Bức tranh Vinh quy bái Tổ - câu chuyện của quan trạng về làng được che lọng vàng được thể hiện bởi mẫu nhí Minh Vy.

Nguyễn Minh Công còn đưa vào BST những phụ kiện được đan sợi thủ công và các chiếc lồng đèn Đông Hồ do chính NTK này dựng theo form lồng đèn truyền thống đắp vải và vẽ. Mang chất liệu dân gian vào trang phục, song anh luôn biết cách tạo được những nét đột phá riêng cho thiết kế của mình khi lồng ghép những mẫu váy bồng xòe mang phong cách đặc trưng của mình vào BST một cách đầy tinh tế.

Bộ đôi vedette nhí Bảo Hà - Bảo Châu đã có màn trình diễn đầy ăn ý khi diện thiết kế là sự kết hợp áo khoác bomber hiện đại cùng chân váy bồng xòe với kỹ thuật in 3D hình ảnh Vinh hoa phú quý cùng mấn đầu được thêu kỳ công. Bảo Hà - Bảo Châu đã tái hiện hình ảnh hai em bé ôm gà, ôm vịt của bức tranh Vinh hoa phú quý tại show diễn bằng thời trang hiện đại với những bước catwalk chuyên nghiệp cùng thần thái kiêu sa.

Kết thúc câu chuyện về những bức tranh dân gian Đông Hồ của Nguyễn Minh Công chính là “cô dâu” Võ Hoàng Yến với thiết kế lấy cảm hứng từ bức tranh Đám cưới chuột. Diện thiết kế là sự kết hợp của đầm công chúa Tây phương bồng bềnh cùng áo dài Việt, vedette Võ Hoàng Yến bước ra đầy lộng lẫy khi hóa thân thành cô dâu chuột trên sàn diễn của NTK Nguyễn Minh Công.

Mang thông điệp về góc nhìn của người trẻ khi nhìn nhận văn hoá dân tộc, Nguyễn Minh Công thực hiện BST Nét dân gian như một cách lưu trữ văn hóa bền vững: “Tôi nghĩ rằng, tôi đang đi đúng hướng khi dùng ngôn ngữ của giới trẻ để nói về văn hoá xưa và dùng sức lan tỏa của thời trang để những giá trị này bền vững mãi".

Anh cho biết thêm: “Tranh Đông Hồ, với nét khắc gỗ cùng màu sắc từ thiên nhiên tuy đơn giản nhưng đã in sâu vào tiềm thức và cũng là niềm tự hào của người dân Việt. Những bức tranh tiêu biểu được tái hiện trên nền chất liệu thời trang là cách mà tôi, chúng ta và giới trẻ sẽ cùng nhau giữ gìn những giá trị nghệ thuật bền vững và còn phát triển theo góc nhìn mới của thời đại”.