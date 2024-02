Hoa hậu Mai Phương tạo ấn tượng mạnh với công chúng về dự án nhân ái tại 'Miss World'

SVVN - Hoa hậu Mai Phương trình làng thương hiệu thời trang phi lợi nhuận cho phần thi 'Beauty with a purpose' tại 'Miss World', với phần thuyết trình bằng tiếng Anh cực bản lĩnh.

Trong bài thuyết trình, Hoa hậu Mai Phương đã bắt đầu bằng tiếng mẹ đẻ “xin chào” và kết thúc bằng hai tiếng “Việt Nam”. 'Nàng Hậu' đã gửi lời cảm ơn đến bà, mẹ của mình vì đã cho cô thấy được sự kỳ diệu của lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục trong việc hình thành con trẻ.

Đó cũng là một trong những động lực rất lớn để Hoa hậu Mai Phương hướng những dự án của mình đến giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Bên cạnh đó, Miss World Việt Nam nhấn mạnh được điểm sáng của dự án 'Yako by Mai Phuong' là nguồn tài chính tự chủ để có thể thực hiện nhiều hơn những dự án nhân ái khác.

Người đẹp gen Z cho biết, thương hiệu của cô đã bán ra hơn 5.000 áo và chi 23.000 đôla cho rất nhiều chương trình thiện nguyện trên khắp Việt Nam. Song, cô còn chỉ rõ giá trị bền vững của dự án là ngay khi 'nàng Hậu' đã xuất hiện tại Ấn Độ, đồng đội Việt Nam vẫn đang làm việc chăm chỉ để tiếp tục bán áo và chuẩn bị cho nhiều dự án sắp tới.

Với trình độ tiếng Anh và khả năng trình bày lưu loát, video thuyết trình của Mai Phương nhanh chóng được khán giả đón nhận. "Cơn mưa" lời khen dành cho 'nàng Hậu' vì tính logic chặt chẽ, sự chân thành và khả năng dẫn dắt cảm xúc tốt. Đây quả thật là dấu hiệu đáng mừng dành cho đại diện Việt Nam.

Mai Phương truyền tải nhiều thông điệp qua bài thuyết trình của mình, như: "I have only one heart but I have so many love to give" (tạm dịch: Tôi chỉ có một trái tim nhưng lại có rất nhiều tình yêu để trao đi).

Đến cả Miss World Philippines cũng đặc biệt dành nhiều lời có cánh cho Hoa hậu Mai Phương: “Thật đáng kinh ngạc về đại diện Việt Nam. Các bạn biết đấy, cô ấy là người cuối cùng trong buổi thuyết trình ngày hôm nay nhưng cô ấy đã truyền tải bằng một nguồn năng lượng rất đáng nể".

Dự án 'Yako by Mai Phuong' đã đi qua 5 tỉnh, thành, giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn như mục tiêu ban đầu Mai Phương đã đề ra.

'Nàng Hậu' cho biết, cô cũng là một "tín đồ" thời trang. Việc tạo ra một thương hiệu thời trang là một ước mơ từ lâu của mình. Từ đó, Mai Phương đã kết hợp ước mơ với dự định ấp ủ của mình - hãng thời trang phi lợi nhuận. Cô tin rằng, đây chính là sự phát triển bền vững mà mình hướng tới, khi bản thân có thể tự tạo ra nguồn tài nguyên cho những dự án thiện nguyện của mình.

Sau khi kết thúc phần thi, Hoa hậu Mai Phương có phần chia sẻ trên Instagram chính thức của Miss World. Cô cho biết, bản thân đã hoàn thành xong phần thuyết trình của mình và giới thiệu ngắn gọn về dự án. Cô cũng chia sẻ thêm, bản thân luôn hướng đến sự bền vững để giúp đỡ mọi người.

“I will come up with more projects, more campaigns so that I can support many people as much as possible (tạm dịch: Tôi sẽ mang đến nhiều dự án, nhiều chiến dịch để tôi có thể ủng hộ nhiều người nhất có thể)", Mai Phương chia sẻ sau phần thi.