Nhiều hoạt động cho bạn trẻ TP. HCM tại Ngày hội ‘Thanh niên với văn hóa giao thông’ năm 2024

SVVN - Sáng 24/2, Ban Thư ký Hội LHTN TP. HCM phối hợp với Ban An toàn giao thông TP. HCM và Toyota Việt Nam tổ chức Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông' năm 2024, với chủ đề: “Ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền văn hóa an toàn giao thông”.

Anh Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn TP. HCM cho biết, đây là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên trong tham gia giao thông an toàn, xây dựng văn hóa giao thông, phổ biến việc sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số của Thành phố trong tham gia giao thông, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên Thành phố trong việc xây dựng văn hóa giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, theo Phó Bí thư Thành Đoàn TP. HCM, Ngày hội cũng tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Chương trình mở cửa đón khách tham quan từ 16h - 22h ngày 24 - 25/2/2024, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q. 1, TP. HCM.

Tại sự kiện, đoàn viên, thanh niên có cơ hội trải nghiệm các tính năng thuộc gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense (TSS) thông qua công nghệ thực tế ảo. Nhiều hoạt động vui chơi giải trí cũng diễn ra, được xây dựng gần gũi với bạn trẻ, dựa trên các tính năng an toàn như Hệ thống cảnh báo lệch làn đường, Cảnh báo tiền va chạm và các nội dung về lái xe an toàn. Đặc biệt, từ 20h mỗi ngày, đêm nhạc sôi động diễn ra với sự góp mặt của nghệ sĩ nổi tiếng.