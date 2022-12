Nhóm 'Vệ binh dải ngân hà' đi đâu về đâu sau khi thành viên chủ chốt mất tích?

SVVN - Sau "Avengers: Endgame" (2019), số phận của nhóm Vệ binh dải Ngân hà là một dấu hỏi lớn khi Gamora mất tích còn Thor nhập hội. Họ xuất hiện thoáng qua trong “Thor: Love and Thunder” rồi nhanh chóng rời đi thực hiện nhiệm vụ bí mật.

Sau Thor: Love and Thunder, nhóm Vệ binh vẫn phải du hành đến nhiều thế giới khác nhau để bảo vệ người dân toàn vũ trụ khỏi các hiểm họa. Rồi từ khi Gamora hy sinh trong Avengers: Infinity War, một phiên bản Gamora từ dòng thời gian khác đã đến nhưng lại không quen biết gì đội Vệ binh, lại càng chẳng có cảm xúc gì với Star-Lord/Peter Quill. Do đó mà trưởng nhóm càng đau buồn vì mất đi người yêu, càng muốn tìm lại phiên bản Gamora mới này để yêu lại từ đầu.

Nhiều tâm tư là thế nhưng cả nhóm vẫn phải gác lại mọi thứ để cùng nhau đối phó với một kẻ thù mới có đủ sức phá hủy cả vũ trụ: High Evolutionary. Trong nguyên tác truyện tranh, High Evolutionary mang nhiều siêu năng lực bá đạo như ttrí thông minh siêu phàm, thần giao cách cảm, siêu năng ngoại cảm, thao túng vật chất và năng lượng quy mô lớn, tự thay đổi kích thước. Bộ giáp của gã có ý chí riêng và ban cho chủ nhân sức mạnh siêu phàm. Do đó mà High Evolutionary là một phản diện hùng mạnh có đủ sức xé tan cả nhóm Vệ binh.

May mắn là Vệ binh dải Ngân hà không phải chiến đấu một mình khi Adam Warlock chính thức xuất hiện. Nhân vật từng được “nhá hàng” ở Guardians of the Galaxy Vol. 2 khi Ayesha muốn tạo ra một “đứa con” để tiêu diệt nhóm Vệ binh. Nhưng Adam khả năng cao sẽ trở thành một thành viên trong nhóm. Ngoài ra, Gamora cũng sẽ trở lại và tái hợp với các đồng đội, hứa hẹn sẽ mang lại phiên bản hùng mạnh nhất cho Vệ binh dải Ngân hà.