Nông Khắc Duy - Dấu ấn thủ lĩnh sinh viên Việt tại Hungary

SVO - Với hai nhiệm kỳ giữ vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary, Nông Khắc Duy - chàng trai người Giáy sinh năm 2000 - đã khẳng định bản lĩnh của một thủ lĩnh trẻ. Từ những giải thưởng cấp Trung ương, các sự kiện quy mô châu Âu, đến những đóng góp cho cộng đồng người Việt, Duy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong phong trào sinh viên, lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam năng động, trí tuệ và giàu trách nhiệm.

Nông Khắc Duy hiện theo học thạc sĩ ngành Luật tại Đại học Pécs, Hungary.

Ngay từ bậc THPT, Duy đã bộc lộ sở thích đặc biệt với những môn học đòi hỏi tư duy logic và khả năng lập luận chặt chẽ. Chính điều này đã dẫn Duy đến với ngành Luật - lĩnh vực hội tụ đầy đủ những yếu tố mà chàng trai mong muốn: phân tích, phản biện, tư duy chặt chẽ và hơn cả là là giá trị công bằng, chuẩn mực trong xã hội.

Sau một năm phấn đấu học tập và rèn luyện tại Học viện Tòa án, Duy xuất sắc được Tòa án nhân dân Tối cao và Học viện tin tưởng cử đi đào tạo ở nước ngoài theo diện học bổng hiệp định toàn phần do Chính phủ Việt Nam và Hungary cấp cho bậc học liên thông thạc sĩ ngành Luật. Đây không chỉ là cơ hội học thuật quý báu mà còn là dấu mốc quan trọng giúp chàng trai mở rộng tư duy pháp lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Những ngày đầu ở Hungary, Duy gặp không ít không ít trở ngại trong việc tiếp cận bài giảng, tài liệu và giao tiếp hàng ngày. Chàng trai cho biết: “Thử thách lớn nhất đối với tôi khi ấy là tiếng Hungary - một trong những ngôn ngữ được đánh giá là khó nhất thế giới với hệ thống ngữ pháp phức tạp. Càng học, tôi càng nhận ra rằng tiếng Hungary tuy phức tạp nhưng lại vô cùng logic. Với một người yêu thích tư duy logic như tôi, điều đó trở thành động lực để tôi kiên trì học tập, tự tìm tòi và từng bước vượt qua giới hạn của bản thân.”

Là Bí thư Chi bộ Lưu học sinh tại Pécs và vùng phụ cận, Khắc Duy đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng, bồi dưỡng và kết nạp nhiều đảng viên mới.

Bên cạnh đó, việc tham gia các hoạt động cộng đồng cũng giúp Duy nhanh chóng hòa nhập và cải thiện khả năng ngôn ngữ. Trong hai nhiệm kỳ được tín nhiệm giữ vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary, Duy đã cùng các cán bộ Hội tổ chức nhiều sự kiện lớn, kết nối sinh viên với Đại sứ quán và các tổ chức sinh viên khác tại châu Âu. Đặc biệt, Duy là Trưởng Ban Tổ chức Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ XI năm 2025, quy tụ hơn 120 đại biểu từ 14 quốc gia.

Khắc Duy chia sẻ: “Theo quan sát và trải nghiệm của tôi trên cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary, sinh viên Việt Nam tại đây có điểm chung là chăm chỉ, cầu tiến, ý thức giữ gìn hình ảnh cộng đồng và tinh thần gắn kết rất cao. Thuận lợi lớn nhất trong công tác phong trào là sự quan tâm, hỗ trợ sát sao của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary và sự phối hợp tích cực giữa các tổ chức Hội, Đoàn, cộng đồng người Việt. Tuy nhiên, khó khăn cũng không ít, chủ yếu đến từ sự phân tán địa lý của sinh viên tại nhiều thành phố khác nhau và áp lực học tập tương đối lớn. Điều này đòi hỏi công tác tổ chức phải linh hoạt, sáng tạo và thực sự xuất phát từ nhu cầu của sinh viên.”

Khắc Duy vinh dự được trao các giải thưởng cấp Trung ương; cùng nhiều bằng khen, giấy khen từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Hội Sinh viên Việt Nam, Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary.

Ngoài Hội Sinh viên, Duy còn đảm nhiệm vai trò Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh tại Pécs và vùng phụ cận, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary. Những đóng góp của chàng trai trẻ được ghi nhận bằng hàng loạt thành tích ấn tượng như: Giải thưởng “15 tháng 10” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; cùng nhiều bằng khen, giấy khen từ các tổ chức trong và ngoài nước.

Một điều đáng ngưỡng mộ là dù bận rộn với với hoạt động ngoại khóa, Duy vẫn không quên chú trọng việc học với luận văn tốt nghiệp đạt điểm tối đa 5/5. Chàng trai cho biết: “Bí kíp lớn nhất nằm ở việc xác định rõ mục tiêu và quản lý thời gian hiệu quả. Tôi luôn ưu tiên học tập, xây dựng kế hoạch rõ ràng theo từng giai đoạn, đồng thời coi việc tham gia hoạt động Hội, phong trào là một phần của quá trình rèn luyện kỹ năng mềm, tư duy tổ chức và trách nhiệm cộng đồng. Động lực lớn nhất giúp tôi duy trì sự bền bỉ trong mọi hoàn cảnh chính là tinh thần luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình so với ngày hôm qua. Khi có mục tiêu rõ ràng, áp lực sẽ trở thành động lực thay vì là trở ngại.”

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Duy dự kiến trở về Việt Nam công tác trong lĩnh vực pháp luật để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn và đóng góp cho xã hội. Về lâu dài, chàng trai sẽ cân nhắc học tập ở bậc cao hơn nhằm nâng cao nền tảng học thuật, đồng thời phát huy vai trò trí thức trẻ gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và góp phần giữ gìn bản sắc, hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

Nhắn gửi đến các bạn trẻ, Duy cho rằng du học không chỉ là học tập mà còn là hành trình tự lập, thích nghi và trưởng thành. Muốn thành công, các bạn cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối mặt thử thách, trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng mềm và hòa nhập văn hóa. Hungary cũng như châu Âu là môi trường tốt để mở rộng tư duy nếu các bạn nghiêm túc và cầu tiến. Hãy chủ động tham gia cộng đồng người Việt, các hoạt động của Đại sứ quán, Hội Sinh viên để được hỗ trợ, kết nối và rèn luyện. Quan trọng nhất, hãy tin vào bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu, bởi nỗ lực hôm nay chính là nền tảng cho thành công ngày mai.

Ảnh do nhân vật cung cấp