Noo Phước Thịnh, Jun Phạm hé lộ những bí mật nghề chưa từng kể với Dược sĩ Tiến

SVVN - Talkshow mới có Noo Phước Thịnh, Jun Phạm, Đinh Hà Uyên Thư góp mặt gây xôn xao, mang đến những câu chuyện đầy cảm xúc và góc nhìn sâu sắc để truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ mới qua sự dẫn dắt của Dược sĩ Tiến.

Đảm nhận vai trò 'host' của Master of Master là Dược sĩ Tiến – gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, từng giữ vai trò giám khảo và dẫn dắt nhiều chương trình lớn như Siêu mẫu Việt Nam, The next gentleman và Miss International Queen. Là một "master" đa tài, anh không ngừng khẳng định mình trong các lĩnh vực sắc đẹp, làm phim và thời trang, tạo nên kết nối sâu sắc với từng khách mời.

Bằng sự đồng cảm và tinh tế, Dược sĩ Tiến sẽ dẫn dắt khán giả qua mỗi câu chuyện, từ những góc nhìn mới mẻ cho đến những khía cạnh chưa từng được tiết lộ. Những khách mời nổi bật sẽ tham gia talkshow này như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, ca sĩ/MC Jun Phạm, đạo diễn chương trình 2 Ngày 1 Đêm Mai Thắm, NSND Kim Xuân, thiền sư Trí Chơn cùng nhiều nhân vật từ các lĩnh vực khác nhau.

Mỗi người đều mang theo những trải nghiệm và bài học đáng quý và talkshow sẽ khai thác sâu vào các khía cạnh nghề nghiệp – từ kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử trong môi trường khắc nghiệt, cho đến những lần đối diện khủng hoảng và cách họ đứng dậy từ thất bại.

Master of Master - một 'hybrid talkshow' mới toanh ra đời như một không gian sáng tạo với cách thể hiện độc đáo, tập trung vào khai thác chiều sâu cuộc sống và tư duy của các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Chương trình mang đến một góc nhìn độc đáo, đi từ hậu trường để tìm hiểu điều gì thật sự làm nên một "master" trong từng lĩnh vực.

Thông qua các cuộc trò chuyện chân thực, chương trình đi sâu vào hành trình sự nghiệp, các dấu mốc quan trọng, kỹ năng chuyên môn và cả những thử thách mang tính chuyển đổi mà các chuyên gia đã trải qua. Ngoài nội dung mới mẻ, talkshow còn gây ấn tượng mạnh với sân khấu xoay được thiết kế mô phỏng như một căn penthouse, phản ánh rõ nét tính cách của 'host' Dược sĩ Tiến. Không gian đặc biệt này bao gồm ba khu vực, tượng trưng cho ba phần chính của chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình còn sử dụng “moodboard gallery” như một phần để giới thiệu khách mời qua mục "WHO I AM", nơi các khách mời kể về hành trình cá nhân và quá trình chinh phục lĩnh vực của mình. Điều này không chỉ giúp khắc họa chân dung sống động của từng chuyên gia mà còn tạo nên một bức tranh tổng thể đầy cảm hứng và sâu sắc về những “người dẫn đường” thực thụ.