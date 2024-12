NSND Hương Dung ‘tiếp lửa’ thế hệ trẻ tại chương trình Chủ Nhật Đỏ năm 2025

SVVN - Là một trong những nghệ sĩ gạo cội trên màn ảnh Việt, sáng ngày 29/12, NSND Hương Dung đã có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội để tham gia và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa của chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 17 - năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện về lý do nhận lời tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 17 - năm 2025, NSND Hương Dung cho biết: “Khi Báo Tiền Phong liên hệ mời tôi tham gia sự kiện Chủ Nhật Đỏ do Báo khởi xướng và tổ chức từ nhiều năm nay, tôi đã nhận lời ngay. Lý do đầu tiên, tôi thấy đây là một sự kiện uy tín, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Là một nghệ sĩ, nhưng cũng là một người Việt Nam, tôi thấy mình cần góp sức để cổ vũ cho chương trình này. Lý do thứ hai, trước đây tôi thường đồng hành với Báo Sinh Viên Việt Nam (bây giờ được sáp nhập vào Báo Tiền Phong) với các vai trò như: thành viên Ban Giám khảo, Đại sứ nhiều cuộc thi, chương trình cộng đồng do Báo tổ chức, tôi đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với các bạn sinh viên và đặc biệt yêu quý đối tượng khán giả này.”

Chứng kiến không khí buổi lễ phát động chương trình Chủ Nhật Đỏ diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 29/12, NSND Hương Dung bày tỏ niềm hạnh phúc khi được gặp gỡ các bạn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

“Tôi rất xúc động khi nhận thấy thế hệ trẻ nói chung và các bạn sinh viên nói riêng đều nô nức tham gia sự kiện và háo hức cho đi vì cộng đồng. Đặc biệt, chính ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu nhân đạo đã giúp các bạn có động cơ tích cực để cống hiến cho xã hội. Đây là một điều vô cùng đáng quý, nhất là trong cuộc sống hiện đại với lối sống hối hả, đua chen thì những chuỗi sự kiện như Chủ Nhật Đỏ mang ý nghĩa cao đẹp và cần được nhân rộng. Chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục tổ chức những sự kiện như thế để mỗi một giọt máu cho đi, một cuộc đời sẽ được cứu sống.” - NSND Hương Dung chia sẻ.

Bật mí về những hoạt động gần đây của bản thân với người hâm mộ, NSND Hương Dung cho biết: “Gần đây tôi tập trung vào mảng đào tạo bởi đây là một mảng vô cùng quan trọng. Để có được những gương mặt, tiếng nói gần như “chuẩn” xuất hiện trên màn ảnh, trên sân khấu thì các bạn phải học. Đặc biệt là bộ môn nghệ thuật thứ bảy hiện đang rất cần những thế hệ trẻ để thay thế dần cho những lớp người đi trước đã đến tuổi nghỉ ngơi.”

Trước thềm năm mới, NSND Hương Dung nhắn gửi đến các bạn trẻ: “Mong các bạn cố gắng giữ gìn sức khoẻ, sống lành mạnh để duy trì những điều tốt đẹp cho xã hội cũng như cho chính bản thân mình. Năm mới sắp đến, chúc các bạn sinh viên thành công trong học tập và đón một cái Tết an toàn, lành mạnh cùng những người thân yêu. Chúc cho tất cả chúng ta luôn hạnh phúc và hướng tới những điều cao đẹp!”