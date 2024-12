Nữ nghệ sĩ gen Z 'chơi lớn' cuối năm, tung MV 'đa vũ trụ' lấy cảm hứng từ loạt show đình đám

SVVN - Changg 'chốt hạ' năm 2024 đầy sôi động của V-pop với ca khúc 'Tình yêu sét đánh'. Sở hữu giai điệu bắt tai cùng góc nhìn thú vị về một chủ đề đậm chất gen Z, bài hát nổi bật giữa 'cơn bão' nhạc cuối năm.

Changg bất ngờ tung MV Tình yêu sét đánh, tiếp nối truyền thống tặng quà cuối năm cho khán giả vào năm 2023. Khép lại một năm đầy năng suất của nhạc Việt, ca khúc cuối cùng trong năm 2024 này cũng mang đúng tinh thần năng động, trẻ trung và tươi mới ấy.

Lấy chủ đề về 'tình yêu sét đánh', Changg viết nên giai điệu catchy và lời ca gần gũi như đang lấy hết can đảm để bày tỏ với người mình vừa bất ngờ phải lòng. Khi tình yêu sét đánh dần trở thành tình cảm mưa dầm thấm lâu, cô gái đã không thể giấu kín cảm xúc trong lòng mà bày tỏ tất cả đến người mình thầm thương. Mọi nỗi nhớ, suy tư, mơ mộng đều được Changg kể lại bằng ngôn ngữ gen Z cá tính, tinh nghịch, gần gũi.

Trong từ điển gen Z, crush luôn là một trong những từ khóa được nhắc đến thường xuyên nhất. Bất kỳ ai cũng từng vô tình gặp được người trong mộng của mình vào lúc không ngờ đến nhất và đó chính là 'tình yêu sét đánh' mà hầu hết bạn trẻ đều mong gặp được trong đời. Chọn khai thác đề tài gần gũi cùng với MV có concept tổng hợp TV show thú vị, sản phẩm của Changg hứa hẹn trở thành bài hát manifest người trong mộng cho mọi nhà.

Ra mắt ngay trước thềm năm mới, MV này do Lương Sơn làm đạo diễn mang đậm tinh thần tổng kết cuối năm. Trong MV, Changg lần lượt xuất hiện trong bối cảnh của 3 chương trình được giới trẻ đặc biệt yêu thích: Xin việc, The new mentor, The masked singer.

Dù ở “vũ trụ” nào trong MV, Changg cũng không ngừng mơ đến viễn cảnh được ở cạnh crush và quyết tâm theo đuổi anh đến tận cùng. Sự biến hóa của cặp đôi trong 'đa vũ trụ' gây thích thú với khán giả trẻ, gợi nhắc đến những chương trình làm mưa làm gió trong năm vừa qua. Cái kết của MV gây bất ngờ khi nam chính xuất hiện và cho cô gái câu trả lời về tình cảm của mình.

Changg tên thật là Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 2001. Nữ nghệ sĩ trẻ nổi lên như một hiện tượng với loạt bài hát 'viral' TikTok. Sở hữu khả năng sáng tác, giọng hát cao sáng cùng ngoại hình xinh xắn, Changg là giọng hát được nhiều bạn trẻ yêu thích qua những bài hát phổ biến khắp nơi.

2024 đánh dấu một năm chuyển mình đáng chú ý của Changg. Không chỉ thăng hạng trong nhan sắc, cô nàng gen Z này còn tích cực giới thiệu các sản phẩm âm nhạc mới được đầu tư nghiêm túc. Với khả năng sáng tác, rap cùng giọng hát đặc trưng, nữ nghệ sĩ đa tài và cá tính này cũng liên tục được người hâm mộ ủng hộ tham gia các chương trình thực tế và nhận xét xứng đáng được biết đến nhiều hơn.