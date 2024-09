Nữ sinh NEU và hành trình chinh phục nghiên cứu khoa học: Điều quan trọng là không từ bỏ

Một số thành tích tiêu biểu của Ngọc Hoài trong việc làm nghiên cứu khoa học: Giải Nhất nghiên cứu khoa học trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023-2024

Tác giả của báo quốc tế: Digital Literacy, Online Security Behaviors And E-Payment Intention. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity

Tác giả của bài hội thảo: Hội thảo khoa học Quốc tế: Việt Nam trong mối quan hệ đối tác với các quốc gia lớn: cơ hội và thách thức (Vietnam in partnership with giants: opportunities and challenges)

Tác giả của bài báo trên tạp chí Kinh tế và kinh doanh UEB: How Digital Literacy Affects Easy Of Use, Usefullness, And Shapes Consumer Retention In Financial Electronic Payment Methods