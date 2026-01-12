Nữ sinh ngành Toán và hành trình vượt qua ‘nỗi sợ sai’

SVO - Ngô Quỳnh Anh (sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa) hiện là sinh viên ngành Toán ứng dụng tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Từ một cô gái trầm tính, Quỳnh Anh đã dần trở nên cởi mở, tự tin và tìm thấy niềm vui trong cả học tập lẫn công việc làm mẫu ảnh tự do.

Quỳnh Anh tự nhận mình là người khá trầm khi ở một mình, thích những khoảng lặng để suy nghĩ và đọc sách. Tuy nhiên, khi hòa nhập vào xã hội, cô lại trở nên hướng ngoại, cởi mở và dễ dàng kết nối với mọi người. Sự đối lập này cho thấy một tâm hồn phong phú, luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa thế giới nội tâm và ngoại cảnh.

Ngô Quỳnh Anh (sinh năm 2004) hiện là sinh viên ngành Toán ứng dụng tại trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Ước mơ lớn nhất của Quỳnh Anh là trở thành giảng viên đại học. Không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức, cô còn mong muốn được đồng hành, truyền cảm hứng học tập và giúp đỡ sinh viên trên con đường chinh phục tri thức. Ước mơ này thể hiện khát vọng được cống hiến và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Bên cạnh công việc học, Quỳnh Anh còn là người mẫu ảnh tự do.



Bên cạnh việc học, Quỳnh Anh hiện đang làm người mẫu ảnh tự do. Đây là một trải nghiệm quý giá giúp cô rèn luyện sự tự tin, kỹ năng làm việc trong môi trường sáng tạo và khám phá những khía cạnh mới của bản thân.

Quỳnh Anh chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học của bản thân: "Mình đến với ngành Toán ứng dụng không phải vì nghĩ mình giỏi nhất, mà vì mình tò mò và yêu thích cách tư duy logic của toán học". Còn công việc mẫu ảnh đến với cô một cách tự nhiên, như một cơ hội để thử sức, bước ra khỏi vùng an toàn và học cách làm quen với sự tự tin trước ống kính.

Ước mơ lớn nhất của Quỳnh Anh là trở thành giảng viên đại học.

Trong quá trình trưởng thành, Quỳnh Anh cũng từng trải qua giai đoạn hoang mang và nghi ngờ chính mình, đặc biệt khi so sánh bản thân với những người xung quanh. Tuy nhiên, cô đã nhận ra rằng mỗi người có một tốc độ và hành trình riêng. Thay vì chạy theo những tiêu chuẩn bên ngoài, Quỳnh Anh tập trung vào việc cải thiện bản thân mỗi ngày.

Khó khăn lớn nhất đối với cô là sự thiếu tự tin và nỗi sợ sai. Để vượt qua những rào cản này, Quỳnh Anh đã cho phép bản thân được sai, học hỏi từ những sai lầm và không ngừng điều chỉnh. Quan trọng hơn, cô chọn học cách kiên nhẫn với chính mình thay vì ép bản thân phải hoàn hảo.

Quỳnh Anh chia sẻ: "Khi tập trung vào việc tốt hơn chính mình của ngày hôm qua, mình cảm thấy nhẹ nhõm và tiến bộ hơn rất nhiều. Mình hy vọng, những bạn trẻ khác cũng sẽ cảm thấy bớt áp lực và luôn tin tưởng vào con đường riêng của chính mình".

Thay vì chạy theo những tiêu chuẩn bên ngoài, Quỳnh Anh tập trung vào việc cải thiện bản thân mỗi ngày.

Quỳnh Anh không xem thành tích là những con số hay danh hiệu lớn, mà là việc mỗi ngày đều cố gắng nghiêm túc với lựa chọn của bản thân. "Nếu có thể gọi là một thành tích, thì đó là việc mình đã dám bắt đầu, dám thử và không bỏ cuộc giữa chừng", cô chia sẻ.

Một trong những niềm đam mê lớn của Quỳnh Anh là áo dài và cổ phục Việt Nam. Điều này thể hiện sự trân trọng và tình yêu của cô đối với văn hóa truyền thống của dân tộc.

Một trong những niềm đam mê lớn của Quỳnh Anh là áo dài và cổ phục Việt Nam.

Mỗi lúc rảnh rỗi, Quỳnh Anh thường có thói quen đọc sách và chơi piano. Đối với cô, đọc sách không chỉ là cách mở rộng kiến thức, mà còn giúp cô giữ được sự bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều hơn. Bên cạnh đó, piano là một phương tiện để Quỳnh Anh giải tỏa căng thẳng và cân bằng cảm xúc sau những giờ học tập mệt mỏi.

Trong năm 2026, Quỳnh Anh mong muốn tiếp tục học hỏi, trau dồi chuyên môn, đồng thời chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Cô hy vọng có thể bước đi chậm nhưng vững vàng, và tạo ra những giá trị tích cực lâu dài.

Một câu nói yêu thích của Quỳnh Anh: "Đi chậm không phải là tụt lại, mà là đang đi đúng với nhịp của mình". Câu nói này thể hiện triết lý sống của cô, đó là sự kiên nhẫn, bền bỉ và tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

(Ảnh: NVCC)