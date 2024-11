Nữ sinh ưu tú Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với trái tim vì cộng đồng

SVVN - Nguyễn Minh Hà, sinh năm 2004, đang là sinh viên năm 3 ngành Luật Kinh tế, Khoa Luật, Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Là sinh viên tiêu biểu Khoa Luật với GPA 3.99/4.0, Minh Hà sở hữu loạt thành tích học tập xuất sắc cùng các hoạt động cộng đồng ấn tượng. Cô luôn kiên trì với việc mình đang làm và sẵn sàng đón nhận, tận hưởng tất cả những bài học trên hành trình trải nghiệm.

“Bộ sưu tập” thành tích học tập đáng tự hào

Minh Hà là một nữ sinh ưu tú ngay từ những năm cấp 3, nổi bật với thành tích học tập vượt trội và thái độ nghiêm túc trong việc học, luôn được thầy cô và bạn bè ngưỡng mộ. Khi lên đại học, cô chọn ngành Luật vì niềm đam mê đặc biệt với công lý, phân tích và tư duy logic. Tinh thần ham học hỏi và sự quyết tâm của cô được thể hiện qua việc nghiên cứu sâu rộng, tham gia các cuộc thi chuyên môn và các dự án nghiên cứu pháp luật. Với mong muốn bảo vệ quyền lợi, xây dựng một xã hội công bằng mang lại những thay đổi tích cực, Minh Hà không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để có cơ hội trải nghiệm, học hỏi nhiều nhất có thể.

“Mình thường tự đặt mục tiêu, mỗi học kỳ ít nhất phải tham gia 1 hoạt động gì đó, có một thành tựu nào đó và mình coi những thành tựu đó là các mốc trên hành trình mình “tập lớn”. Cho đến hiện tại thì may mắn, học kỳ nào mình cũng có cơ hội tham gia các hoạt động, trong đó có cả hoạt động liên quan đến chuyên môn học thuật, có cả các hoạt động xã hội và đạt được một số thành tích nhất định” - Minh Hà chia sẻ.

Minh Hà duy trì kết quả học tập ổn định với GPA tích lũy hiện tại là 3.99/4 (9.5/10) và 4 kỳ liên tiếp (năm học 2022-2023, 2023-2024) đạt Học bổng khuyến khích học tập.

Bên cạnh các hoạt động liên quan đến chuyên môn, Minh Hà bắt đầu bước ra khỏi vòng an toàn để tham gia các cuộc thi từ cuối năm nhất và thành tích đầu tiên là giải Quý quân cuộc thi English Champion 2023 do CLB Thủ lĩnh trẻ - Học viện Tài chính tổ chức. Tiếp đó là Quý quân cuộc thi Olympic Kinh tế học 2023 do Học viện Tài chính tổ chức; Giải Nhì cuộc thi Đại sứ tuyên truyền pháp luật mùa 2 do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức; Giải Nhì Cuộc thi Sinh viên thông thái 2024 “Tìm hiểu pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện.

Kết quả đáng nhớ nhất đến hiện tại đối với Minh Hà là Giải Khuyến khích cấp trường, Giải Nhất cấp khoa cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài các cuộc thi thì Minh Hà cũng tham gia viết một số bài viết khoa học liên quan đến chuyên ngành đang theo học: đồng tác giả của bài viết trong Kỷ yếu Hội nghị Khoa học sinh viên ngành Luật lần thứ VI Khoa Luật - Trường Đại học Ngoại thương với chủ đề “Các vấn đề pháp lý về mục tiêu phát triển bền vững” và đồng tác giả của bài viết trong Tập san số 3 của Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với chủ đề: "Pháp luật về Kinh tế xanh và Phát triển bền vững". Với các thành tích học tập ấn tượng như vậy, Minh Hà vinh dự đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu Khoa Luật năm học 2023-2024.

Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ý nghĩa

Bên cạnh các hoạt động liên quan đến chuyên môn, học tập thì Minh Hà là một người rất hứng thú với các hoạt động cộng đồng. Đó cũng là một trong những lí do Minh Hà lựa chọn Dự án Giáo dục Pháp luật Cộng đồng NEU CLE và Đội Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngay từ năm nhất để gắn bó trong những năm tháng sinh viên.

Minh Hà cũng đã tham gia chuyến đi giảng pháp luật năm 2024 tại Mộc Châu, Sơn La của Dự án Giáo dục Pháp luật Cộng đồng NEU CLE, trở thành tình nguyện viên chương trình Ngày hội Hiến máu toàn trường - Dòng Máu Lạc Hồng lần 1 năm 2023, tham gia tổ chức các chương trình như Talkshow Unlock “Giải mã luật sư - Bắt trọn xu hướng”, Talkshow Unlock 02: Explaw “Hiểu luật hay, nghề trong tay” (Dự án Giáo dục Pháp luật Cộng đồng); Diễn án - Phiên tòa giả định khoa Luật trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Hội nghị Tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn giao thông và một số chương trình khác của Đội Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hoạt động để lại nhiều kỉ niệm với Minh Hà nhất là hành trình thực hiện dự án tuyên truyền pháp luật tại chính ngôi trường THCS Đan Phượng - trường cấp 2 của cô trong khuôn khổ cuộc thi Đại sứ tuyên truyền pháp luật mùa 2. Là một sinh viên luật, cô nhận thấy học luật không phải chỉ để cho riêng mình biết luật, hiểu luật mà còn phải để cộng đồng hiểu được giá trị, tinh thần của pháp luật, để họ biết cách sử dụng pháp luật như công cụ bảo vệ bản thân.

Hà luôn ấp ủ mong muốn được mang những chương trình tuyên truyền pháp luật ý nghĩa đó về với nơi đã lớn lên. Ước mơ đó đã thành hiện thực khi tháng 4/2024, Hà đã đưa chương trình giáo dục pháp luật với chủ đề “Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng” đến với các em học sinh của Trường THCS Đan Phượng, được thầy cô và các em đón nhận rất nhiệt tình. Nhìn thấy ánh mắt, nụ cười và nhận được những lời nhắn gửi của các em sau chương trình khiến Hà và nhóm bạn - những người thực hiện, rất xúc động và hạnh phúc. Đó là lời cảm ơn, là món quà tri ân Minh Hà gửi đến thầy cô và nhà trường, là minh chứng cho sự trưởng thành của một cựu học sinh.

Cô nhận thấy để phát triển toàn diện, có thể học từ rất nhiều nơi mà nếu chỉ dừng lại ở kiến thức trên lớp thì chưa đủ. Thông qua các hoạt động đã trải qua, bản thân Hà thấy học hỏi được rất nhiều, thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, tư duy, xử lý công việc và trưởng thành hơn. Nhờ vào việc hay để ý, quan sát những người xung quanh, những mối quan hệ, cách mọi người làm việc và nhận ra họ có rất nhiều điều đáng để mình phải suy ngẫm và học hỏi. Tham gia nhiều hoạt động, đi nhiều nơi, gặp nhiều người cũng giúp Hà hiểu về cuộc sống hơn, hiểu những gì đang học không phải những gì xa xôi, trừu tượng mà là những điều rất gần gũi với đời sống hàng ngày.

Minh Hà không chỉ học để thành công mà còn để cống hiến, là minh chứng rõ ràng rằng tri thức và lòng nhân ái có thể cùng nhau tạo nên những điều kỳ diệu.

(Ảnh: NVCC)