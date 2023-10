'Ông chú quốc dân' Quang Đại hồi tưởng quá trình trưởng thành gửi thông điệp ý nghĩa đến các bạn trẻ

SVVN - Quang Đại phá bỏ “chiếc hộp" định kiến bằng triển lãm kết nối “không biên giới" tại Pháp, mang đến thông điệp ý nghĩa cho các bạn trẻ.

Quang Đại vừa mang dự án How are you these days? đến La Montpensier, 15 Palais Royal, Paris (Pháp) trong 8 ngày. Đây là Cung điện Vương thất Palais-Royal - một cung điện và di tích lịch sử. Được xây dựng lần đầu tiên năm 1622 để làm nơi ở cho Hồng y Richelieu, cung điện này đã từng là cung điện chính thức của Hoàng gia Pháp trong một thời gian ngắn. Hiện nay, đây là nơi đặt trụ sở của một số cơ quan của Chính phủ Pháp, bao gồm Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Lập hiến và Bộ Văn hóa. Một phần của khu nhà cũng được sử dụng làm nơi biểu diễn của Nhà hát Pháp.

Với thông điệp tìm lại sự kết nối bằng một cuộc đối thoại, Quang Đại đã gây ấn tượng khi truyền tải ngay tại ô cửa kính lớn của phòng trưng bày, với câu hỏi đầy ngọt ngào bằng cả 3 ngôn ngữ Pháp - Anh - Việt: “Comment vas-tu ces jours ci? How are you these days? Dạo này bạn thế nào?”. Không chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm, đây còn là sự kết nối không biên giới giữa các quốc gia và dân tộc.

Quang Đại cho biết: “Thông qua cuộc độc thoại này, mình đã tìm được cách kết hợp nghệ thuật với sự phức tạp trong bản sắc cá nhân giữa thời đại của sự thức tỉnh này. Cuộc sống luôn cuốn chúng ta theo dòng chảy của nó, đôi khi khiến chúng ta đánh mất bản chất thật của mình. Cùng nhau, bạn và mình hãy bước vào một cuộc hành trình xuyên qua các không gian, nơi các tác phẩm được mình đặc biệt lựa chọn và năng lượng độc đáo của bạn sẽ kết hợp với nhau. Chúng ta sẽ mang đến một sự sắp xếp mới cho triển lãm lần này và tìm lại niềm vui khi chạm, cảm nhận và kết nối với các tác phẩm nghệ thuật”.

Quang Đại hồi tưởng lại về một kỷ niệm trong quá trình trưởng thành của bản thân: Một đứa bé tám tuổi, đang tham dự một buổi điêu khắc dành cho những tài năng trẻ. Anh chia sẻ: “Chủ đề của buổi điêu khắc khi đó là tạo ra năm con vật khác nhau, nhưng trái tim mình nhất quyết muốn điêu khắc năm chú rùa độc đáo. Mong muốn tìm kiếm vẻ đẹp trong những điều khác biệt tinh tế đã khơi dậy ngọn lửa trong mình. Tuy nhiên, tác phẩm của mình chưa được đánh giá cao, và được nhận xét rằng cần cố gắng sáng tạo hơn. Tất cả đã khiến mình tự hỏi bản thân rằng: Liệu chúng ta có đang bị giới hạn bởi những “chiếc hộp" của định kiến hay không?".

Anh giải thích: "Chúng ta hãy giải phóng chính mình, mở rộng định nghĩa về bản thân. Bản chất của mỗi chúng ta không thể bị kìm nén và sự tỏa sáng của bạn không có giới hạn. Mình vô cùng háo hức được gặp gỡ bạn khi chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này”.

Trước đó, triển lãm trị liệu nghệ thuật phi lợi nhuận Dạo này bạn thế nào? của Quang Đại đã diễn ra với 13 lần trong một năm tại Việt Nam và Thái Lan. Anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam có triển lãm cá nhân tại MOCA Bangkok (Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Bangkok) và được giới thiệu trên Nowness Asia (nền tảng toàn cầu nhằm giới thiệu và chia sẻ những dự án thú vị liên quan đến văn hóa/nghệ thuật của châu Á). Triển lãm đã thu hút gần 60.000 khách tham gia và tạo ra hơn 112 triệu phản ứng của cộng đồng mạng trên nhiều nền tảng trực tuyến.

Vừa qua, Quang Đại tiếp tục ghi dấu ấn trên nền nghệ thuật quốc tế khi là một trong 23 nghệ sĩ từ nhiều quốc gia góp mặt tại triển lãm Figures 2023 của CICA Museum ở Hàn Quốc.