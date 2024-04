Phát động Năm An toàn giao thông 2024

SVVN - Ngày 7/4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2024; ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên, năm 2024.

Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết: Năm 2024 tiếp tục được Chính phủ chọn là Năm An toàn giao thông, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, gồm 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn. T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam xác định các hoạt động của Đoàn, Hội tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2023, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu so với năm 2022, giảm 1.285 vụ; giảm 1.922 người chết. Ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, tại Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông còn lớn. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, trong năm 2023, tỷ lệ trẻ em thương vong là 7,8% tổng số nạn nhân tai nạn giao thông, tức là khoảng 2.100 trẻ em thương vong, trong đó có hơn 900 trẻ em vĩnh viễn ra đi. “Năm 2024, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao thông; thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu và ứng cứu nhanh tai nạn giao thông; đẩy mạnh các hoạt động về chuyển đổi số ứng với các hoạt động hỗ trợ đội hình thanh niên tình nguyện, xung kích trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, anh Ngô Văn Cương nói. Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã tuyên dương đơn vị điển hình trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy năm 2023; trao tặng 30 phần quà cho đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông, nạn nhân trong vụ cháy tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; tặng thẻ, sổ bảo hiểm của đơn vị đồng hành. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn ra mắt đội hình camera 360 an toàn ghi lại những hình ảnh đẹp văn hóa giao thông; đội hình thanh niên phản ứng nhanh tham gia xử lý sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông; đội tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy. Ngay sau Lễ phát động, lực lượng công an ra quân hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID, tích hợp thông tin giấy phép lái xe, bằng lái xe cho đoàn viên, thanh niên; tập huấn kỹ thuật lái xe mô tô khoa học, an toàn; tập huấn trực tiếp các nội dung: Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; sơ cứu và tự sơ cứu trong hỏa hoạn và tai nạn giao thông, kỹ năng sinh tồn trong hỏa hoạn… Dương Triều