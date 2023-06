Đẩy mạnh truyền thông 'Thanh niên với văn hóa giao thông' trên mạng xã hội

SVVN - Ngày 15/6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông “Thanh niên với văn hóa giao thông” trên mạng xã hội, năm 2023.

Chiến dịch truyền thông “Thanh niên với văn hóa giao thông” trên mạng xã hội, năm 2023 nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiểu biết cho thanh thiếu niên về Luật Giao thông; quy định của pháp luật về việc xử lý các vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, T.Ư Đoàn cho biết: Năm 2023 tiếp tục được Chính phủ chọn là Năm An toàn giao thông, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, gồm 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn.

“Do đó, Chiến dịch truyền thông “Thanh niên với văn hóa giao thông” trên nền tảng mạng xã hội, năm 2023 được triển khai, với nhiều nội dung đổi mới, hình thức dễ tiếp cận. Ban Tổ chức mong muốn sẽ nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn thanh niên, sinh viên, đoàn viên để tạo thành xu hướng trên mạng xã hội, tạo được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng để chúng ta cổ vũ việc không uống rượu bia khi tham gia giao thông”, anh Nguyễn Xuân Hiếu nhấn mạnh.

Thời gian triển khai Chiến dịch truyền thông từ tháng 6 đến tháng 12/2023. Trong đó, sẽ xây dựng các sản phẩm truyền thông liên quan đến thanh niên với văn hóa giao thông; mô hình hay, sáng tạo để tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia giao thông. Các sản phẩm truyền thông sẽ được đăng tải trên các fanpage của Đoàn, Hội, tài khoản TikTok của Cổng tri thức Thánh Gióng; các fanpage liên quan đến thanh niên với văn hóa giao thông...

Bên cạnh đó, Chiến dịch cũng sẽ triển khai các sản phẩm truyền thông như xây dựng sitcom với những tình huống thực tế hay diễn ra trong thực tế khi tham gia giao thông nhằm nâng cao ý thức của đoàn viên, hội viên, thanh niên khi tham gia giao thông an toàn. Qua đó, lồng ghép thông điệp tuyên truyền, giáo dục các bạn trẻ khi tham gia giao thông; xây dựng bộ tranh/ảnh kèm thông tin với chủ đề thanh niên với văn hóa giao thông; xây dựng infographic và motion graphic cung cấp thông tin hữu ích cho đoàn viên, hội viên, thanh niên khi tham gia giao thông…

Trong khuôn khổ Chiến dịch, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Cuộc thi tuyên truyền về văn hóa giao thông trên nền tảng mạng xã hội TikTok, với chủ đề “Thanh niên đã uống, không lái”. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 – 30 tuổi, tạo các video clip ngắn trên nền tảng TikTok với nội dung ý nghĩa, sáng tạo lên án các hành vi lái xe sau khi uống rượu bia trong thanh niên. Các video clip được đăng tải trên nền tảng Tiktok phải kèm theo hashtag: #thanhnienvoivanhoagiaothong #dauongkhonglai. Thời gian triển khai từ ngày 15/6 đến ngày 15/9.