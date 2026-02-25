Phép màu 'Trái tim cho em' và hành trình vượt qua bệnh tim bẩm sinh

SVO - Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Hưng Yên (Thái Bình cũ), Đặng Thị Huyền Diệu từng mắc căn bệnh tim bẩm sinh phát hiện năm lớp 1, đẩy gia đình cô gái trẻ vào tình thế sắp phải bán nhà để cứu con. 12 năm sau ca phẫu thuật định mệnh, Huyền Diệu hiện đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, mang theo câu chuyện về nghị lực và lòng biết ơn.

Gia đình sắp phải bán nhà cứu con giữa cơn bạo bệnh

Năm Huyền Diệu học lớp 1 cũng là lúc gia đình rơi vào giai đoạn khó khăn nhất. Mẹ vừa sinh em út, anh trai mới tốt nghiệp lớp 12, bố mẹ phải vay ngân hàng để lo tiền học cho anh. Gần như không còn khoản dự phòng nào, biến cố ập đến khi Huyền Diệu liên tục ốm sốt.

“Có những đêm mình sốt cao, trong nhà không có sẵn thuốc. Mình vẫn nhớ hình ảnh bố mẹ phải chạy ra hiệu thuốc, đập cửa giữa khuya chỉ để mua một viên hạ sốt,” Diệu chia sẻ. Khi đó, gia đình nghĩ Diệu chỉ bị cảm thông thường. Nhưng tình trạng ngày càng nặng khiến bố mẹ đưa mình đi kiểm tra tại bệnh viện.

Huyền Diệu trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kết quả chẩn đoán khiến cả nhà bàng hoàng: “Mình mắc tim bẩm sinh, hở van tim và cần phẫu thuật gấp. Khi ấy, mình được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Thời điểm đó, chi phí ca mổ khoảng 60 triệu đồng, đó là con số vượt quá khả năng của gia đình mình… khi đang chồng chất nợ nần”.

“Bố mẹ mình đã tính đến chuyện đành phải bán nhà,” Diệu kể. Trong ký ức của cô sinh viên, đó là khoảng thời gian cả gia đình sống trong lo lắng và bất lực, khi sự sống của một đứa trẻ phụ thuộc vào số tiền mà họ không biết xoay ở đâu.

Cơ hội sống từ một chương trình thiện nguyện

Bước ngoặt đến từ người anh trai. Qua tìm hiểu, anh biết đến chương trình “Trái tim cho em”, quỹ hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình lập tức đăng ký hồ sơ với hy vọng mong manh.

Huyền Diệu may mắn được duyệt hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật. Không chỉ tài trợ tiền mổ, chương trình còn hỗ trợ phiếu ăn để gia đình yên tâm chăm sóc trong thời gian nằm viện. Trước ngày phẫu thuật, đại diện chương trình đến tận phòng bệnh thăm hỏi, động viên.

“Đến bây giờ, bố mẹ mình vẫn nói nếu không có chương trình, sẽ không có mình của ngày hôm nay,” Diệu chia sẻ.

Ca mổ thành công, Diệu bước sang một hành trình mới, hành trình của một đứa trẻ từng đứng trước lằn ranh sinh tử, nay có cơ hội lớn lên khỏe mạnh, được đi học như bao bạn bè đồng trang lứa.

Một cuộc đời mới

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe ổn định giúp Diệu trở lại trường lớp. Những năm tháng đi học với cô gái không chỉ là chuyện điểm số mà còn là thấu hiểu về cơ hội thứ hai mình có được.

“Mỗi khi mệt hay muốn bỏ cuộc, mình lại nghĩ đến quãng thời gian nằm viện và sự vất vả của bố mẹ. Mình thấy mình không có quyền bỏ cuộc,” Diệu nói.

Mười hai năm trôi qua kể từ ngày bước vào phòng mổ, cô bé năm nào nay là sinh viên năm hai Đại học Kinh tế Quốc dân. Hành trình ấy là minh chứng cho sức mạnh của sự nâng đỡ đúng lúc và nỗ lực bền bỉ.

Đặng Thị Huyền Diệu hiện là sinh viên năm hai Đại học Kinh tế Quốc dân, 12 năm sau ca phẫu thuật tim.

Diệu cho biết điều cô trân trọng nhất không chỉ là được sống, mà là được sống khỏe mạnh, được học tập và nuôi dưỡng ước mơ. “Mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chương trình ‘Trái tim cho em’, đến các cô chú, anh chị, những người chưa từng gặp mình, đã trao cho mình cơ hội được sống tiếp,” Huyền Diệu nói.

Với những em nhỏ đang mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh như Diệu trước đây, cô nhắn nhủ: “Có thể hiện tại rất khó khăn, nhưng phía trước vẫn luôn có yêu thương. Sẽ có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ để các em có thể sống tiếp một lần nữa. Khi đã đi qua những ngày tối tăm nhất, các em sẽ càng trân trọng cuộc sống và sống mạnh mẽ hơn”.

Ảnh: NVCC