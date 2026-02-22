Hành trình vươn lên của chàng sinh viên công nghệ từng đạt giải quốc gia

SVO - Từ một cậu học trò xuất thân trong gia đình cận nghèo, từng nhiều lần tự ti trước bạn bè giỏi giang, Ninh Đức Nam, sinh viên ngành Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đã bước qua những năm tháng gian khó bằng ý chí bền bỉ. Cái Tết đầu tiên khi trở thành sinh viên với Nam là sự lắng lại đầy xúc động khi nhìn về hành trình đã qua, trân trọng mái ấm gia đình và nuôi dưỡng những ước mơ lớn hơn cho tương lai.

Đạt giải nhì cuộc thi Tin học trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2025.

Nam kể, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong hành trình học tập của mình là ngày biết tin đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. “Hôm đó mình gần như không tin nổi vào kết quả. Từ một học sinh từng rất tự ti khi mới bước chân vào môi trường học chuyên, mình lại có thể đi đến chặng đường ấy. Đó cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận rõ ràng rằng, nếu cố gắng đủ lâu, những điều tưởng chừng xa vời vẫn có thể trở thành hiện thực,” Nam chia sẻ. Đối với cậu, niềm tự hào không chỉ nằm ở tấm bằng khen hay danh hiệu, mà là ở hành trình vượt qua chính mình, hành trình của một cậu học trò từng nghĩ thành tích ấy “không dành cho mình”.

Nhắc về những ngày đầu bước chân vào giảng đường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Nam nói đó là quãng thời gian vừa vui mừng, vừa nhiều trăn trở. Xuất phát điểm khó khăn khiến cậu sớm học cách tự lập, biết tính toán chi tiêu và tận dụng từng cơ hội học tập. Học bổng đầu vào mà Nam nhận được không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực học tập, mà còn là chỗ dựa tinh thần giúp cậu vững tin hơn khi bắt đầu một môi trường mới. “Hoàn cảnh gia đình khiến mình trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Mình hiểu rằng chỉ có học tập nghiêm túc và không ngừng nỗ lực thì mới có thể thay đổi cuộc sống,” Nam nói.

Đức Nam nhận học bổng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Có thời điểm Nam cảm thấy mình không thể theo kịp. Nhưng chính sự tận tình của thầy cô, sự sẻ chia của bạn bè và đặc biệt là những lời động viên từ gia đình đã giúp cậu đứng vững. Nam nhớ mãi lời mẹ từng tâm sự: “Nhà mình khó khăn, con chỉ có học mới mở được con đường tốt hơn cho chính mình”. Lời nhắn nhủ giản dị ấy trở thành động lực âm thầm nhưng bền bỉ, theo cậu qua từng giai đoạn học tập.

Trên hành trình ấy, Nam luôn nhắc đến sự biết ơn. Cậu nói mình may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, từ gia đình, thầy cô, bạn bè cho đến các quỹ hỗ trợ học tập. “Mỗi lần gặp khó khăn, mình đều có người sẵn sàng giúp đỡ. Điều đó khiến mình tự nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng mọi người,” Nam chia sẻ.

Tết năm nay vì thế mang ý nghĩa rất khác với chàng sinh viên trẻ. Nếu trước đây, niềm vui Tết của Nam gắn với quần áo mới hay những phong bao lì xì, thì giờ đây điều cậu trân trọng nhất lại là những bữa cơm sum vầy và những câu chuyện bên gia đình. “Sau một năm học tập xa nhà, được trở về, được kể cho bố mẹ nghe mình đã làm được gì, dự định gì cho tương lai. Đó là cảm giác như được ‘đền đáp’ sau những cố gắng,” Nam nói. Với cậu, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình.

“Gia đình mãi là bến đỗ bình yên nhất, nơi con tìm về”, Đức Nam chia sẻ.

Hướng về phía trước, Nam đặt cho mình những mục tiêu rất rõ ràng. Trước mắt, cậu chuẩn bị tham gia một cuộc thi lập trình quan trọng vào tháng 3, đồng thời lên kế hoạch học IELTS và trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn. Nhưng hơn cả những cột mốc cụ thể, Nam cho rằng điều quan trọng nhất là duy trì tinh thần nỗ lực mỗi ngày. “Trước đây mình chưa từng nghĩ mình sẽ có được ngày hôm nay. Vì vậy, mình chỉ muốn nhắn các bạn có hoàn cảnh giống mình rằng hãy cố gắng hết sức có thể. Mỗi ngày tiến lên một chút, rồi sẽ có lúc nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã đi được rất xa,” Nam bày tỏ.

Với chàng sinh viên công nghệ đi lên từ gian khó ấy, năm qua là một năm đáng nhớ, không chỉ bởi những thành tích đạt được, mà bởi đó là năm đánh dấu bước trưởng thành trong suy nghĩ và trách nhiệm. Và trong những ngày đầu xuân, giữa không khí đoàn viên ấm áp, Nam vẫn âm thầm nuôi dưỡng những ước mơ mới - những ước mơ giản dị nhưng bền bỉ, như chính hành trình cậu đã và đang đi.