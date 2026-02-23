Nguyễn Thị Mỹ Tâm - Á quân MIC VÀNG và hành trình “đi tìm giọng nói của chính mình” trên sân khấu

SVO - Ghi dấu ấn tại MIC VÀNG: SOUVERAIN bằng phong thái điềm tĩnh, bản lĩnh sân khấu cùng lối dẫn giàu cảm xúc, Nguyễn Thị Mỹ Tâm đã thành công thuyết phục ban giám khảo giành danh hiệu Á quân. Ít ai biết phía sau khoảnh khắc tỏa sáng ấy là hành trình bền bỉ và lặng lẽ của nữ sinh Báo chí trong việc đi tìm, định hình giọng nói của chính mình.

Hành trình theo đuổi đam mê của cô sinh viên Bắc Giang

Nguyễn Thị Mỹ Tâm (sinh năm 2004), hiện là sinh viên năm tư chuyên ngành Báo chí, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, cô còn theo học ngành Luật tại Trường Đại học Luật. Trên hành trình theo đuổi nghề nói, Mỹ Tâm đã ghi dấu với danh hiệu Á quân Cuộc thi Tìm kiếm Người dẫn chương trình Toàn năng - MIC VÀNG: SOUVERAIN, giải thưởng chuyên môn tại PEM’s Awards 2024, Top 22 Cuộc thi MC On Stage 2024 cùng nhiều hoạt động cộng tác tại các đài truyền hình như VTC, Hà Tĩnh, Thanh Hóa…

Nguyễn Thị Mỹ Tâm Sinh - viên năm tư ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh ra tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), Mỹ Tâm từng mặc cảm vì chất giọng mang âm sắc địa phương. Cô thẳng thắn nhìn nhận mình không phải người sở hữu giọng nói nổi trội hay phát âm chuẩn ngay từ đầu. Tuy nhiên, chính quá trình mài giũa bền bỉ đã giúp cô từng bước khắc phục hạn chế.

Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Mỹ Tâm đã bộc lộ thế mạnh ở các môn xã hội, đặc biệt là Ngữ văn. Bảy năm liên tiếp tham gia đội tuyển học sinh giỏi văn giúp cô rèn luyện khả năng dùng từ, tư duy lập luận và sự tự tin khi trình bày. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nữ sinh nuôi dưỡng ước mơ bước vào lĩnh vực báo chí và dẫn chương trình.

Những năm trung học phổ thông, thông qua hoạt động Đoàn và các chương trình của trường, Mỹ Tâm dần nhận ra niềm yêu thích đặc biệt với micro và sân khấu. Sự định hướng của thầy cô cùng những lời động viên kịp thời đã tiếp thêm cho cô sự tự tin để lựa chọn ngành Báo chí và theo đuổi nghề MC.

Mỹ Tâm thử sức với vai trò người dẫn chương trình trong các sự kiện lớn nhỏ.

Tuổi thơ ở quê nhà đã nuôi dưỡng trong cô sự chân thành khi đứng trước công chúng. “Đó là sự “chân thành với cảm xúc” của bản thân khi đứng trên sân khấu, “chân thành kết nối” với tất cả khán giả của mình, đặc biệt là chân thành với những sự tin tưởng của những người yêu thương mình”, Tâm chia sẻ. Từ cô bé từng rụt rè không dám nói trước đám đông, cô học cách kết nối cảm xúc với khán giả bằng sự mộc mạc và chân thật. Đó cũng là điều nữ sinh luôn mang theo trong mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Bản lĩnh sân khấu được tôi luyện bằng sự kiên trì

Bước chân lên Hà Nội học đại học, Mỹ Tâm phải đối mặt với thử thách lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Khó khăn lớn nhất không nằm ở điều kiện vật chất mà đến từ sự tự ti và áp lực tâm lý kéo dài. Dù vậy, cô chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ đam mê. Với Mỹ Tâm, khát khao trở thành người làm báo luôn đủ lớn để kéo cô đi tiếp. Nữ sinh chọn cách đối diện bằng việc tập trung nâng cao kiến thức chuyên ngành, chủ động cộng tác với các đài truyền hình và tòa soạn để tích lũy trải nghiệm thực tế. Song song với đó là việc tham gia các khóa nghiệp vụ ngắn hạn và thử sức ở nhiều cuộc thi MC.

MC Mỹ Tâm dẫn chương trình “Nửa tiếng ca - Một tiếng đời”.

Để chạm tới vị trí Á quân MIC VÀNG: SOUVERAIN, nữ sinh duy trì lịch luyện tập nghiêm túc mỗi ngày. Do vừa học vừa làm, cô thường tranh thủ luyện giọng và viết kịch bản vào buổi tối, đồng thời cập nhật tin tức thời sự hằng ngày để giữ độ nhạy nghề nghiệp.

Nguyễn Thị Mỹ Tâm ghi dấu với phong thái điềm tĩnh tại MIC VÀNG.

Tại MIC VÀNG, trở ngại lớn nhất của Mỹ Tâm vẫn là yếu tố tâm lý. Cô bước vào cuộc thi với nhiều do dự và nỗi sợ. Thay vì né tránh, nữ sinh coi đây là cơ hội để kiểm soát chính mình. Phương châm mà cô lựa chọn là nghĩ ít đi và hành động nhiều hơn. Sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè trở thành điểm tựa quan trọng giúp cô vượt qua áp lực.

Nhìn lại khoảnh khắc được xướng tên ở vị trí Á quân, Mỹ Tâm cho biết điều đọng lại nhiều nhất là sự biết ơn. Danh hiệu với cô không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là lời tri ân dành cho những người đã kiên nhẫn đồng hành suốt chặng đường nhiều thử thách.

Lan tỏa giá trị của tiếng nói người trẻ

Sau cuộc thi, cuộc sống của Mỹ Tâm có nhiều thay đổi tích cực. Danh hiệu Á quân mang đến cho cô thêm động lực để tiếp tục con đường đã chọn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới trong lĩnh vực dẫn chương trình và truyền thông.

Điều nữ sinh trân trọng nhất ở nghề nói không phải ánh đèn sân khấu mà là giá trị nhân văn mà tiếng nói có thể truyền tải. Theo Mỹ Tâm, tiếng nói của người dẫn chương trình chỉ thực sự có ý nghĩa khi kết nối được khán giả, chuyển tải đúng tinh thần của chương trình và lan tỏa năng lượng tích cực tới người nghe.

Danh hiệu Á quân MIC VÀNG là dấu mốc trên hành trình theo đuổi nghề nói của Nguyễn Thị Mỹ Tâm.

Cô cho rằng người MC không chỉ dừng lại ở việc đọc hay dẫn dắt nội dung mà phải biết dẫn dắt cảm xúc. Khi tiếng nói chạm tới trái tim công chúng, đó mới là lúc nghề nói trở nên thiêng liêng nhất.

Nhìn lại hành trình từ cô gái vùng núi đến Á quân MIC VÀNG, bài học lớn nhất mà Mỹ Tâm rút ra là mỗi người đều có lộ trình riêng. Điều quan trọng là giữ vững niềm tin, duy trì nhiệt huyết và đủ can đảm để bứt phá khỏi giới hạn của chính mình.

Nữ sinh cũng gửi gắm thông điệp tới những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng đang nuôi ước mơ đứng trên sân khấu. Theo cô, xuất phát điểm không quyết định đích đến. Điều quyết định nằm ở sự kiên trì và thái độ nghiêm túc với lựa chọn của bản thân.

Trong những năm tới, Mỹ Tâm đặt mục tiêu tiếp tục trau dồi chuyên môn báo chí, mở rộng hoạt động dẫn chương trình và phát triển sâu hơn trong lĩnh vực truyền thông. Với cô gái trẻ, danh hiệu Á quân không phải điểm dừng mà là trạm tiếp sức cho một hành trình dài phía trước.

Câu chuyện của Nguyễn Thị Mỹ Tâm là minh chứng rõ cho hình ảnh của một thế hệ sinh viên đang sống trọn với lý tưởng nghề nghiệp. Bền bỉ, kỷ luật và chân thành, họ từng ngày khẳng định giá trị của tiếng nói người trẻ trong đời sống truyền thông hiện đại.

(Ảnh: NVCC)