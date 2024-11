Phim Hàn nửa cuối tháng Mười Một: 'Sự trỗi dậy của những cuộc hôn nhân và mối quan hệ kỳ lạ'

SVVN - Nửa cuối tháng Mười Một, bạn sẽ không thể nào bỏ qua ba câu chuyện về những cuộc hôn nhân kỳ lạ, và các mối quan hệ phức tạp, chồng chéo khiến bạn bị cuốn hút ngay từ những giây đầu tiên.

The Trunk: Dịch vụ kết hôn bí mật

The Trunk kể về một dịch vụ kết hôn bí mật đi kèm với một chiếc rương bí ẩn. Câu chuyện xoay quanh Noh In Ji (Seo Hyun Jin), một nhân viên tại NM (New Marriage), người thấy mình vô cùng cô đơn mặc dù công việc của cô là sống với một "người chồng hợp đồng" hàng năm, và Han Jeong Won (Gong Yoo), người bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng này trong một nỗ lực trớ trêu để bảo vệ cuộc hôn nhân trước đây của mình.

When the Phone rings: Mối tình nảy nở sau một cuộc gọi đe dọa

Dựa trên một tiểu thuyết trực tuyến nổi tiếng, When the Phone rings kể về câu chuyện của Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin), một cặp đôi kết hôn vì lợi ích chính trị, và mối tình nảy nở giữa họ sau một cuộc gọi điện thoại đe dọa.

Love Your Enemy: Mối quan hệ lãng mạn của "Hai kẻ thù không đội trời chung"

Bộ phim nắm bắt được sự căm ghét xen lẫn phấn khích khi hai nhân vật, những người có gia đình bất hòa qua nhiều thế hệ, đấu tranh để thể hiện tình yêu của mình dành cho nhau. Mối thù gia đình của họ bắt nguồn từ thời ông cố của họ, giữa một người là chủ đất giàu có và người kia là một tá điền. Thêm vào sự căng thẳng này là ông nội của Seok Ji Won là Seok Ban Hee và ông nội của Yoon Ji Won là Yoon Jae Ho (Kim Gap Soo) đều yêu cùng một người phụ nữ, bà của Seok Ji Won. Đây đánh dấu sự khởi đầu của mối thù chính thức giữa hai gia đình.

Theo một sự sắp đặt của số phận, Seok Ji Won và Yoon Ji Won được sinh ra cùng ngày, cùng giờ, cùng bệnh viện và thậm chí còn có cùng tên. Câu chuyện của họ càng trở nên phong phú hơn nhờ những trải nghiệm mối tình đầu trong những năm tháng đi học.

Hai người bắt đầu hẹn hò khi 18 tuổi, để rồi sau đó chia tay và gặp lại nhau đầy giận dữ và oán giận, mỗi người đều tìm cách riêng trả thù. Bộ phim sẽ khám phá cách sự ganh đua của họ phát triển thành tình yêu. Đoàn làm phim chia sẻ: “Thông qua mối tình lãng mạn đặc biệt nảy nở giữa mối thù lâu đời, khán giả sẽ thấy rằng tình yêu và lòng hận thù chỉ cách nhau một ranh giới mong manh”.