Phim hoạt hình Hàn Quốc đầu tiên của Netflix sắp lên 'sóng', Kim Tae Ri và Hong Kyung 'cực ngọt'

SVVN - Kim Tae Ri và Hong Kyung đã tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Hàn Quốc đầu tiên của Netflix có tựa "Necessary for This Star". Hậu trường 'ngọt' hơn bao giờ hết.

Đây là bộ phim hoạt hình miêu tả mối tình lãng mạn, gắn bó giữa phi hành gia Nan Young và nhạc sĩ Jay.

Kim Tae Ri đảm nhận vai diễn lồng tiếng đầu tiên của mình là Nan Young, một nhà khoa học có ước mơ trở thành phi hành gia và được chọn cho Dự án thám hiểm sao Hỏa lần thứ 4 vào năm 2050. Cô muốn lên sao Hỏa để tìm dấu vết của mẹ mình đã không thể trở lại Trái đất do tai nạn.

Hong Kyung sẽ vào vai Jay, một nhạc sĩ đem lòng yêu Nan Young. Jay có cuộc gặp định mệnh với Nan Young qua chiếc bàn xoay nhạc, vật kỷ niệm do mẹ Nan Young để lại.

Cách đây không lâu, Kim Tae Ri và Hong Kyung được khán giả yêu thích khi thể hiện 'phản ứng hóa học' ăn ý trong bộ phim truyền hình kinh dị, bí ẩn Ác quỷ (Revenant). Và lần này cặp đôi lại được kỳ vọng sẽ tạo sức hút khi truyền tải mối tình lãng mạn của hai nhân vật trong phim thông qua đài từ.

Tác phẩm do Han Ji Won làm đạo diễn, người gây chú ý với loạt phim hoạt hình vừa và ngắn như On the Way to School (2013) và Clearer Than I Thought (2015). Năm ngoái, Han Ji Won cũng được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Sundance với bộ phim ngắn Sea of ​​the Day Magic Returns (2022). Đạo diễn Han đã miêu tả một câu chuyện tình lãng mạn ở khoảng cách xa nhất trên thế giới với thế giới quan được mở rộng và âm nhạc đầy cảm xúc hài hòa với vũ trụ. Necessary for This Star cũng đang thu hút sự chú ý với tư cách là tác phẩm của Climax Studio, đơn vị từng làm nên thành công của series Hellbound (Bản án từ địa ngục) và D.P (Truy bắt lính đào ngũ), Lost in Starlight.