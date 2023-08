SVVN - IU gây bất ngờ cho người hâm mộ tại buổi triển lãm kỷ niệm 15 năm của mình trong bộ trang phục marshmallow dễ thương.

Một số người hâm mộ cực kỳ may mắn đã được gặp trực tiếp IU tại triển lãm nghệ thuật truyền thông kỷ niệm 15 năm đang diễn ra của cô ấy.

Triển lãm mang tên Khoảnh khắc, kỷ niệm 15 năm sự nghiệp của IU và hiện đang diễn ra tại Phòng triển lãm Seouliteum 1 cho đến ngày 20/8.

Theo một cư dân mạng trên Twitter, chính IU đã xuất hiện tại buổi triển lãm, nhưng mặc bộ trang phục marshmallow. Cô nàng marshmallow đáng ngờ được nhìn thấy đang theo dõi những người hâm mộ xung quanh, trò chuyện với họ và thậm chí mua hàng cho họ bằng thẻ tín dụng của chính mình.

'Kẹo dẻo' IU không thể ở lại lâu, vì vậy cô ấy đã mua cho mình một vài món quà lưu niệm móc chìa khóa trước khi chào tạm biệt những người tham dự triển lãm.

Cùng lúc 'em gái quốc dân' IU kỷ niệm 15 năm ra mắt, bộ phim IU Concert: The Golden Hour ghi lại các buổi hòa nhạc trực tiếp IU sẽ được phát hành và ra rạp vào tháng sau. Bộ phim lấy cảm hứng từ buổi hòa nhạc The Golden Hour: Under the Orange Sun được tổ chức vào tháng Chín năm ngoái. Vào thời điểm đó, IU là nữ ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên bước vào sân vận động Olympic Jamsil và biểu diễn trước 80.000 khán giả. Cảnh khinh khí cầu siêu lớn, màn trình diễn máy bay không người lái và màn bắn pháo hoa đã trở thành chủ đề nóng vào thời điểm diễn ra buổi hòa nhạc sẽ được tái hiện nguyên vẹn trong bộ phim kỷ niệm 15 năm hoạt động của IU