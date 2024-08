Quả không hổ danh là 'sao nữ tốt số', Park Shin Hye lại được hẹn hò với 'nam phụ vạn người mê'

SVVN - Park Shin Hye, Kim Jae Young và nhiều diễn viên khác gây ấn tượng mạnh tại buổi đọc kịch bản cho 'The Judge From Hell'.

The Judge From Hell theo chân Kang Bit Na (Park Shin Hye), một con quỷ từ địa ngục nhập vào cơ thể của một thẩm phán. Cô gặp Han Da On (Kim Jae Young), một thám tử tận tụy và giàu lòng trắc ẩn, người trừng phạt tội phạm trong một thực tế khắc nghiệt hơn địa ngục. Bộ phim là một câu chuyện giả tưởng lãng mạn về sự cùng tồn tại của thiện và ác và hành trình trở thành một thẩm phán thực thụ.

Đạo diễn Park Jin Pyo và biên kịch Cho Yi Soo đã có mặt tại buổi đọc kịch bản cùng với các diễn viên Park Shin Hye, Kim Jae Young, Kim In Kwon, Kim Ah Young, Lee Kyu Han, Kim Jae Hwa, Kim Hye Hwa...

Trong khi đó, các diễn viên kỳ cựu Kim Hong Pa và Kim Young Ok đã tăng thêm 'sức nặng' cho bộ phim, Lee Kyu Han, Kim Jae Hwa và Kim Hye Hwa đã thu hút khán giả bằng diễn xuất độc đáo và năng động của họ. Các nhân viên tòa án, do Kim Kwang Kyu, Lee Kyu Hoe và Lee Mi Do thủ vai, đã mang đến sự ăn ý vui tươi cho buổi đọc kịch bản. Dàn diễn viên hùng hậu này được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ trong bộ phim.