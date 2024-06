Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo, hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh

SVVN - Theo ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Nam năm 2024, tỉnh Quảng Nam có 17.428 thí sinh đăng ký dự thi, 56 điểm thi. Tỉnh Quảng Nam huy động 3.202 người tham gia phục vụ kỳ thi.

Ngày 12/6, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, do Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Quảng Nam về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi.

Tại đây, Đoàn đã đến kiểm tra các điểm thi, điểm dự kiến chấm thi tại trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, trường THPT Trần Cao Vân; điểm in sao đề thi và làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết: Năm 2024, tỉnh Quảng Nam có 17.428 thí sinh đăng ký dự thi với 56 Điểm thi. Kỳ thi năm nay, tỉnh Quảng Nam huy động 3.202 người tham gia phục vụ kỳ thi.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam năm 2024 đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi, phân công nhiệm vụ… Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Nam đã thành lập Hội đồng thi số 34 - tỉnh Quảng Nam và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng thi.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện tổ chức thi, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Nam thông tin: Tất cả 56 điểm thi có đủ phòng thi để bố trí thí sinh đảm bảo quy định về số lượng, khoảng cách. Các điểm thi có thí sinh dự thi không đủ 3 môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp đều có đủ phòng chờ vào, phòng chờ ra. Các phòng thi, phòng chờ được bố trí điện, quạt đảm bảo ánh sáng và thoáng mát.

Trên cơ sở hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học của Bộ GD - ĐT, Sở GD - ĐT Quảng Nam xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học đối với các đơn vị; theo đó yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn, kế hoạch dạy học của từng giáo viên; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, trong đó lưu ý đến việc tổ chức dạy học lớp 12, chuẩn bị kiến thức, ôn tập cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao.

“Tỉnh Quảng Nam có 9 huyện miền núi, trong đó có 6 huyện miền núi cao, với nhiều địa bàn khó khăn, thiếu thốn trong việc dạy và học. Chính vì vậy, trong chủ trương phát triển giáo dục, đặc biệt là trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tỉnh rất quan tâm đến việc tạo điều kiện, hỗ trợ các trường học và các thí sinh khu vực miền núi. Sở GD - ĐT đã thành lập Đoàn hỗ trợ ôn tập thi tốt nghiệp THPT trực tiếp cho các đơn vị thuộc các vùng khó khăn có ít giáo viên, đội ngũ giáo viên còn trẻ về tuổi nghề”, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết.

Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Nam cũng đã chủ động phối hợp với các sở, ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như: Bảo đảm cung cấp điện; phòng chống cháy nổ; chuẩn bị các phương án phòng chống mưa, lũ; bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi; bảo vệ an toàn của kỳ thi; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024…

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của Ban Chỉ đạo thi tỉnh Quảng Nam, các thành viên Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia đã có những trao đổi, lưu ý với tỉnh trong công tác chuẩn bị cho Kỳ thi. Cụ thể là vấn đề địa điểm in sao đề thi đảm bảo biệt lập; đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi, nhất là khu vực miền núi, dân tộc; chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ lưỡng; tuyên truyền, phổ biến quy chế cụ thể, rõ ràng, đảm bảo quyền lợi của thí sinh…