Lào Cai sẵn sàng nhiều phương án dự phòng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày 11/6, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Thị Kim Chi cùng các thành viên Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 làm việc về công tác chuẩn bị kỳ thi tại tỉnh Lào Cai.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Lào Cai Dương Bích Nguyệt cho biết: Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký và đủ điều kiện dự thi tại tỉnh Lào Cai là 8.385 thí sinh, trong đó 323 thí sinh tự do với 368 phòng thi tại 26 điểm thi trên toàn địa bàn. Dự kiến có khoảng 1.800 người cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức Kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại tỉnh Lào Cai nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, sự vào cuộc của chính quyền các địa phương trong công tác chuẩn bị các điều kiện, tạo được sự đồng thuận trong xã hội để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đảm bảo đúng quy định, Quy chế.

Sở GD - ĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động, linh hoạt xây dựng, tổ chức kế hoạch giáo dục theo quy định của Bộ GD - ĐT, tận dụng thời gian, sắp xếp thời khoá biểu hợp lý để tập trung ôn tập và hướng dẫn học sinh tự ôn tập. Rà soát kết quả thi thử và khảo sát khi tổ chức ôn luyện làm căn cứ để giáo viên đánh giá sát năng lực từng học sinh, từ đó điều chỉnh phương án dạy học phù hợp không gây quá tải khi ôn tập của học sinh.

Để tránh sai sót trong quá trình đăng ký dự thi, Sở GD - ĐT thành lập 46 điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi. Mỗi điểm tiếp nhận thành lập một Tổ tư vấn tổ chức tư vấn, tuyền truyền, cập nhật các thông tin mới nhất về Kỳ thi đồng thời hướng dẫn, giải thích các thông tin cho học sinh về việc đăng ký dự thi, đảm bảo thí sinh đăng ký đúng, đủ thông tin theo đúng Quy chế.

Tất cả thành phần tham gia tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại địa bàn tỉnh phải được quán triệt, phổ biến, nghiên cứu và học tập Quy chế thi, đảm bảo yêu cầu nắm chắc Quy chế thi; tổ chức kiểm tra nghiệp vụ thi của cán bộ tham gia tổ chức Kỳ thi, kiên quyết không để cán bộ tham gia tổ chức Kỳ thi không nắm được Quy chế thi; đảm bảo người tham gia tổ chức Kỳ thi thực hiện thành thạo các thao tác của quy trình thi.

Để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và chất lượng, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác truyền thông theo kế hoạch các giai đoạn trước, trong và sau khi Kỳ thi diễn ra nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

Để tránh những sai sót không đáng có, Sở GD - ĐT đã phối hợp với Thanh tra tỉnh Lào Cai trong việc chuẩn bị lực lượng, xây dựng, tổ chức, tiến hành thanh tra, kiểm tra Kỳ thi. Đặc biệt các cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi đều được tập huấn, đánh giá nghiệp vụ đúng chuẩn theo đúng Quy chế quy định.

Về công tác hỗ trợ các thí sinh, Ban Chỉ đạo thi cấp Tỉnh chỉ đạo các nhà trường tổ chức thành lập tổ công tác đặc biệt để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh học sinh, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Mục tiêu đặt ra là không để học sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Lào Cai là tỉnh miền núi, là nơi thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ quét. Do đó, Ban Chỉ đạo cấp thi cấp tỉnh đã xây dựng phương án đưa học sinh ở xa Điểm thi về ở nơi gần Điểm thi, bố trí chỗ ở cho học sinh trong trường hợp thời tiết xấu cũng như các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung cho biết: Công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật tuyệt đối cho toàn Kỳ thi là nhiệm vụ quan trọng nhất phải thực hiện. Do vậy, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan, ban, ngành để Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, cẩn trọng, an toàn và bảo mật.