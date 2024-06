Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Hậu Giang

SVVN - Sáng ngày 11/6, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác Bộ GD - ĐT đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tại điểm thi trường THPT Vị Thanh, TP. Vị Thanh và trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã kiểm tra cơ sở vật chất, các địa điểm dự kiến là phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng, phòng quản lý đề thi, bài thi, phòng hội đồng; khu vực dự kiến là nơi làm phách, chấm thi bài thi tự luận của tỉnh Hậu Giang.

Điểm thi trường THPT Vị Thanh là một trong những điểm thi có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất của tỉnh Hậu Giang, với 635 thí sinh và 27 phòng thi.

Theo thông tin từ thầy Lê Duy Ngọc, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng thi trường THPT Vị Thanh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của điểm thi đã cơ bản hoàn tất. Ngoài phòng thi chính thức, điểm thi còn bố trí 2 phòng thi dự phòng, 2 phòng chờ.

Theo thầy Lê Duy Ngọc, nhà trường cũng đã tổ chức quán triệt quy chế thi đến tất cả học sinh, giáo viên; hiện nay công tác ôn tập cho học sinh vẫn đang được tiếp tục và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/6. “Mọi khâu chuẩn bị cho kỳ thi của điểm thi trường THPT Vị Thanh đã sẵn sàng”, thầy Lê Duy Ngọc chia sẻ.

Điểm thi trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A có 442 thí sinh dự thi tại 19 phòng thi. Thầy giáo Nguyễn Hoàng Trung - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các điều kiện chuẩn bị cho tổ chức kỳ thi đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, công tác ôn tập cho học sinh, đặc biệt là học sinh trung bình, yếu đang được nhà trường tích cực thực hiện. Trường cũng đã thành lập đội hỗ trợ cho các thí sinh dự thi, những năm trước đội hỗ trợ hoạt động rất tích cực và hiệu quả.

Trao đổi với cán bộ, giáo viên làm công tác tổ chức thi tại điểm thi trường THPT Vị Thanh và trường THPT Tầm Vu, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của các điểm thi đã được tính toán chi tiết, các điều kiện chuẩn bị nhìn chung đã sẵn sàng. Bộ trưởng đánh giá cao công tác ôn tập cho học sinh của các trường, trong đó đã dành sự quan tâm đến từng nhóm học sinh, đồng thời huy động được lực lượng hỗ trợ chu đáo cho thí sinh.

Lưu ý chung với các điểm thi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Còn hơn 10 ngày nữa sẽ tới kỳ thi chính thức, mặc dù tỉnh Hậu Giang có quy mô thí sinh không lớn; song đây là kỳ thi của cả nước nên cần phải cẩn thận tối đa, bởi sai sót từ một địa phương sẽ ảnh hưởng tới cả nước.

Lưu ý về công tác in sao, vận chuyển đề thi, bài thi, Bộ trưởng đề nghị, tỉnh Hậu Giang tuân thủ cao nhất các quy định về bảo mật, với sự phối hợp tối đa của ngành Công an cho công tác này. “Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu của kỳ thi”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Tất cả các khâu, các nội dung đều phải có phương án dự phòng là lưu ý tiếp theo của Bộ trưởng. Không chỉ đưa ra phương án dự phòng mà theo Bộ trưởng, còn phải chuẩn bị chu đáo cho các phương án dự phòng này, như tập huấn đầy đủ cho đội ngũ cán bộ giáo viên dự phòng, đề phòng trường hợp đội ngũ cán bộ chính thức có việc đột xuất.

Đề cập tới việc một vài năm gần đây xuất hiện trường hợp gian lận sử dụng công nghệ cao, Bộ trưởng lưu ý, cần đặc biệt đề phòng vấn đề này. Trong đó, quan tâm nhắc nhở, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh; phát huy tối đa trách nhiệm của cán bộ coi thi, lấy tinh thần trách nhiệm của con người ứng phó với công nghệ cao.

Các yếu tố như thời tiết bất thường, thiên tai, điều kiện đi lại của thí sinh… cũng được Bộ trưởng lưu ý với tỉnh Hậu Giang. “Dù số lượng thí sinh dự thi, quy mô kỳ thi của tỉnh Hậu Giang không lớn song tính chất quan trọng của kỳ thi là như nhau ở các địa phương. Do vậy, tất cả cùng nhau vì một kỳ thi tốt”, Bộ trưởng Bộ GD – ĐT nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hậu Giang về tình hình phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo và công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của địa phương.