Quỳnh Lương nói về việc so sánh với 'ác nữ quốc dân' Hàn Quốc Lee Yoo Ri

SVVN - Quỳnh Lương không sợ bị so sánh với 'ác nữ quốc dân' Lee Yoo Ri khi đóng 'Hạnh phúc bị đánh cắp'.

Làm lại từ phim Hàn Quốc Jang Bo-ri is here! của biên kịch Kim Soon Ok, Hạnh phúc bị đánh cắp được cải biên phù hợp với văn hóa đời sống người Việt.

Không chỉ được đầu tư lớn về bối cảnh, trang phục, phim còn sở hữu dàn diễn viên kỳ cựu hai miền Bắc - Nam. Nhờ diễn xuất dày dặn kinh nghiệm, các nhân vật trong phim đều là điểm sáng, không kém cạnh so với bản gốc.

Ở bản Hàn, vai Yeon Min Jung do Lee Yoo Ri thủ vai từng tạo nên 'cơn sốt' màn ảnh năm 2014 bởi sự độc ác, tham vọng tột đỉnh. Với bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, Lee Yoo Ri trở thành diễn viên có vai phản diện đầu tiên thắng Daesang tại MBC Drama Awards năm 2014 và nhận danh hiệu 'ác nữ quốc dân' của Hàn Quốc.

Trong bản Việt, Quỳnh Lương nỗ lực tạo ra một Thiên Nga độc đáo dù có những điểm tương đồng với Yeon Min Jung. Dù học hỏi diễn xuất từ Lee Yoo Ri, song nữ diễn viên vẫn muốn tạo nên nét riêng, thể hiện nội tâm và chiều sâu của nhân vật theo cách riêng, phù hợp với khán giả Việt.

“Tôi đã xem bản Hàn và cũng một phần lấy tâm lý nhân vật ở đó. Nhân vật có những tham vọng. Tôi còn tham khảo ở rất nhiều nơi chứ không chỉ từ vai Yeon Min Jung của chị Lee Yoo Ri”, Quỳnh Lương cho biết.

Cố gắng đặt trọn vẹn cảm xúc và hoàn thành tốt vai Thiên Nga, Quỳnh Lương không áp lực khi bị so sánh với Lee Yoo Ri.

“Tôi không sợ bị so sánh, bản thân tôi biết vị trí của mình ở đâu. Có nhiều cái tôi chưa tốt. Tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua được cái bóng của bản Hàn nên cũng không bị đặt áp lực bản thân”, nữ diễn viên thành thật.