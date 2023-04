'Rừng lan' được trưng bày trong ‘Festival Hoa lan lần II’ sẽ là dịp cho bạn trẻ Sài Gòn check-in

SVVN - Vũ Như Tuyết đang được biết đến là người mẫu ảnh tự do trẻ tài năng. Từng là một người khó hòa nhập với cộng đồng, sợ đám đông, gặp nhiều va vấp trong cuộc sống, Như Tuyết đã phá bỏ “rào cản” và chinh phục thành công nghề, xây dựng được tên tuổi như hiện tại.

SVVN - Dành niềm đam mê với diễn xuất và chụp ảnh từ nhỏ, Trà My hiện đang được biết đến là người mẫu ảnh tự do. Sở hữu gương mặt sáng, vẻ đẹp ngọt ngào, cùng sự chỉn chu trong từng bộ ảnh, Trà My luôn để lại ấn tượng với cộng đồng mạng và dành được sự yêu mến.