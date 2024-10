Sáng tạo 'board game' mang hơi thở của văn hóa Việt Nam

SVVN - Trần Lý Phương Hoa (ngành Du lịch, ĐH Kinh tế TP. HCM) cùng nhóm bạn đã tạo ra sản phẩm board game ‘Rạng rỡ Việt Nam’. Vượt ra khỏi mục đích giải trí ban đầu, board game mang hơi thở của văn hóa và di sản dân tộc Việt Nam.

Kết nối văn hóa qua trò chơi

'Rạng rỡ Việt Nam' là dự án board game khai thác chủ đề văn hóa của các dân tộc, vùng miền tại Việt Nam, do Phương Hoa làm trưởng dự án. Được truyền cảm hứng từ những môn học tại trường, Phương Hoa ấp ủ ước mơ lan tỏa văn hóa Việt đến bạn trẻ Việt. Ngay khi có cơ hội cũng như sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, Phương Hoa đã hiện thực hóa ý tưởng thành một dự án phục vụ cho đồ án tốt nghiệp, đồng thời định hướng phát triển thương mại cho sản phẩm.

'Rạng rỡ Việt Nam' lấy bối cảnh là hành trình xuyên Việt, với sứ mệnh khám phá và bảo vệ những giá trị văn hóa, truyền thống của Việt Nam nói chung và của 54 dân tộc nói riêng. Người chơi sẽ nhập vai một trong 54 dân tộc, trở thành người bảo tồn và phát triển văn hóa, di sản. Người chơi sẽ cùng nhau đối mặt với các thử thách, giải mã những bí ẩn văn hóa và hoàn thành sứ mệnh được giao để mang về danh hiệu 'Rạng rỡ Việt Nam' cho dân tộc của mình.

Board game 'Rạng rỡ Việt Nam' chính là “đòn bẩy” để người chơi khám phá văn hóa và yêu đất nước Việt Nam hơn. Qua từng câu hỏi hay từng lượt thách đấu, người chơi sẽ càng ngạc nhiên trước những điều mới mẻ về quê hương, đồng thời kích thích sự tò mò và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc.

Hồng Ân (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Sau khi trải nghiệm 'Rạng rỡ Việt Nam', mình cảm thấy bất ngờ với sự phong phú của phong tục tập quán và những kỳ quan mà trước đây mình chưa từng biết đến. Trò chơi cũng tích hợp QR code trên thẻ nhân vật và liên kết đến website, giúp mình dễ dàng truy cứu thêm thông tin sau khi chơi”.

Hành trình không ngại chông gai

Với đội ngũ sáng lập 5 người, Phương Hoa đã đảm nhận vai trò quan trọng trong mọi khâu sản xuất của dự án. Từ việc xây dựng luật chơi, phát triển nội dung câu hỏi cho đến thiết kế đồ họa và bao bì. Cô đã tự tay thiết kế hoặc giám sát từng chi tiết. Phương Hoa cho biết, để mọi kiến thức trong bộ trò chơi đều chuẩn mực, chính xác, cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng trên các trang thông tin của Bảo tàng Dân tộc học; của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bên cạnh tính giáo dục thì để khơi dậy hứng thú người chơi, Phương Hoa đã tìm kiếm sự cố vấn của chuyên gia trong thị trường board game để tạo ra bộ luật chơi hoàn chỉnh.

Có khoảng 3 tháng để chuẩn bị sản phẩm, Phương Hoa cùng đội ngũ đã phải vượt qua nhiều khó khăn, nhất là việc thiết kế và tìm chi phí sản xuất. “Nhóm thường xuyên gặp tình huống phải làm gấp rút do những trục trặc kỹ thuật như lỗi file hay mất file. Bên cạnh đó, mình đã phải chi một khoản khá lớn cho việc in ấn và hoàn thiện bộ board game này, vì trước mắt, mình chỉ cần in số lượng ít để phục vụ cho mục đích tốt nghiệp. Mặc dù đối diện với nhiều thách thức và chi phí cao, nhưng chúng mình vẫn kiên định thực hiện để tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc”, Phương Hoa chia sẻ.

Không dừng lại ở đồ án tốt nghiệp, Phương Hoa muốn mang văn hóa đất nước vươn xa qua bộ board game. Hiện tại, cô cùng nhóm sáng lập 'Rạng rỡ Việt Nam' đang tiến hành đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu Trí tuệ, đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư và tối ưu chi phí sản xuất để thương mại hóa.

“Trong khi chờ hoàn tất thủ tục, nhóm mình đã tổ chức các buổi chơi trải nghiệm cho học sinh, sinh viên. Từ đó, mình sẽ hoàn thiện luật chơi để phù hợp với sở thích của giới trẻ và tăng tính hấp dẫn”, Phương Hoa bộc bạch.