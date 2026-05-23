Thanh niên tình nguyện Hè hướng mạnh về biên giới, chuyển đổi số

SVO - Chiến dịch ‘Thanh niên tình nguyện Hè 2026’ đặt mục tiêu thu hút 10 triệu lượt thanh niên tham gia, triển khai các đội hình ‘Bình dân học vụ số’ tới từng xã, phường, thị trấn.

Sáng 23/5, tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Dự chương trình, có: Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ GD – ĐT; bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Về phía T.Ư Đoàn, có: Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo địa phương và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu phát động chiến dịch, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, sau nhiều năm triển khai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã trở thành phong trào tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước, là môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành và tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội.

Theo anh Bùi Quang Huy, việc chọn xã Ba Chúc, vùng đất nơi tuyến đầu Tổ quốc - làm điểm ra quân mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tinh thần sẵn sàng đến những nơi khó khăn, gian khổ của tuổi trẻ Việt Nam, nhất là khu vực biên giới.

“Qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền và an ninh quốc gia”, anh Bùi Quang Huy nói.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 20 suất học bổng cho học sinh vùng biên giới, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Quỹ học bổng Vừ A Dính cũng trao 50 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

T.Ư Đoàn cùng các đơn vị đồng hành hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng nguồn lực để Tỉnh đoàn An Giang triển khai chiến dịch và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư nhấn mạnh, thanh niên cần là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, góp sức xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, các phong trào thanh niên tình nguyện nhiều năm qua đã trở thành môi trường rèn luyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ. Từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đến đô thị đều có dấu ấn của màu áo xanh tình nguyện.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay không chỉ là hoạt động thường niên mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến vì cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao việc T.Ư Đoàn đổi mới nội dung Chiến dịch, đặc biệt là các hoạt động hướng về vùng biên giới, triển khai đội hình “Bình dân học vụ số” và các công trình thanh niên gắn với sự kiện chính trị lớn của đất nước.

“Thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào học tập, lao động, sản xuất và quản lý xã hội”, ông Nguyễn Thanh Nghị nói.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 diễn ra từ tháng Tư đến tháng Tám, đặt mục tiêu thu hút 10 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; trồng mới 8 triệu cây xanh; hỗ trợ 25.000 ý tưởng, sáng kiến thanh niên.

Đáng chú ý, Chiến dịch tập trung triển khai tại 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền. Mỗi xã, phường, thị trấn sẽ có ít nhất một đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Các chương trình “Mùa Hè Xanh”, “Hoa phượng Đỏ”, “Kỳ nghỉ Hồng”, “Hành quân Xanh” tiếp tục được triển khai , với nhiều hoạt động như ứng dụng AI, hỗ trợ thương mại điện tử, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tuyên truyền kỹ năng nhận diện tin giả trên không gian mạng.

Trước lễ ra quân, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Võ Văn Kiệt.