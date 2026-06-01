Tháng sôi nổi của tuổi trẻ Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên: Không ngừng học tập, cống hiến và lan tỏa yêu thương

SVO - Tháng 5 năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới các ngày lễ lớn, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động phong phú trên các lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập, nghiên cứu khoa học; tình nguyện vì cộng đồng; văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao và hội nhập quốc tế.

Mở đầu tháng 5, Đoàn Thanh niên đã tổ chức và triển khai chuỗi hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhằm hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2026), 208 năm Ngày sinh Các Mác và đặc biệt là kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Thông qua việc xây dựng và đăng tải nhiều bài viết, ấn phẩm truyền thông, các hoạt động đã góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên.

Sinh viên Y Dược được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những ngày đầu tháng 5, tuổi trẻ Nhà trường vinh dự có đồng chí Hà Thế Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Nhà trường tham gia Đoàn công tác số 14 đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa cùng Nhà giàn DK1.

Đồng chí Hà Thế Duy - Bí thư Đoàn trường tham gia Đoàn công tác tại quần đảo Trường Sa.

Trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học, tuổi trẻ Nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như Diễn đàn Nghiên cứu khoa học 2026, Olympic Nghiên cứu khoa học 2026 và Workshop “Hành trình Nhi khoa 2026”. Các chương trình đã tạo môi trường học thuật bổ ích, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo và tinh thần học tập không ngừng của sinh viên Y - Dược.

Workshop “Hành trình Nhi khoa”.

Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động tình nguyện tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Chương trình hiến máu tình nguyện “Khúc nhạc yêu thương” đã thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị. Bên cạnh đó, những dấu ấn nổi bật trong các hoạt động phục vụ cộng đồng của sinh viên Nhà trường đã được ghi nhận và lan tỏa rộng rãi thông qua các sản phẩm truyền thông “Dấu ấn tuổi trẻ Y Dược trong hành trình phục vụ cộng đồng”.

Tổ chức chương trình hiến máu tháng 5 với chủ đề “Khúc nhạc yêu thương”.

Phong trào rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe sinh viên tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ngày hội Sinh viên khỏe năm 2026 được tổ chức thành công, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong toàn trường. Cùng với đó, nhiều sinh viên đã xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên khỏe” năm học 2025 - 2026. Đặc biệt, sinh viên Nhà trường còn tích cực tham gia các sân chơi thể thao cấp khu vực như Giải Taekwondo mở rộng Trường Đại học Khoa học lần thứ I năm 2026.

Sinh viên TUMP tham gia Giải võ Taekwondo tại Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên.

Trong lĩnh vực đào tạo khối ngành sức khỏe, Nhà trường đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Hộ sinh và kỷ niệm 61 năm Ngày Quốc tế Điều dưỡng. Các hoạt động này đã góp phần khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chung kết Olympic Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2026.

Tinh thần hội nhập quốc tế tiếp tục được lan tỏa thông qua việc tuyển chọn đại biểu tham dự chương trình giao lưu văn hóa quốc tế SAMSES 2026 tại Thái Lan. Đây là cơ hội để sinh viên Nhà trường giao lưu, học hỏi, nâng cao năng lực hội nhập và quảng bá hình ảnh sinh viên Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sinh viên TUMP thường xuyên tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân tại các Trung tâm Hành chính công.

Đặc biệt, trong tháng 5 vừa qua, sinh viên Nguyễn Xuân Linh, ngành Y khoa, đã có hành động dũng cảm và đầy nhân văn khi kịp thời cứu sống một người bị đuối nước tại Thái Nguyên. Câu chuyện đẹp ấy đã góp phần lan tỏa sâu sắc hình ảnh người sinh viên Y - Dược giàu y đức, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Đoàn trường trao tặng Giấy khen cho sinh viên Nguyễn Xuân Linh vì có hành động dũng cảm cứu người.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của tháng là cuộc thi “Sinh viên Y - Dược Thanh lịch 2026 - TUMP ELEGANT: Vẻ đẹp tri thức”. Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách và trách nhiệm xã hội của sinh viên khối ngành sức khỏe. Những phần trình diễn ấn tượng cùng các thông điệp nhân văn đã góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên Y - Dược năng động, tài năng và giàu lòng nhân ái.

Chung kết Cuộc thi Sinh viên Y Dược Thanh lịch - TUMP ELEGANT 2026.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Nhà trường cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua chiến dịch “Gen Z chung tay bảo vệ môi trường”, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin với nội dung “Bảo vệ SIM chính chủ”.

Trong những ngày cuối tháng 5, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã tổ chức thành công Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm “Hành trang Dược sĩ tương lai” đã mang đến nhiều cơ hội kết nối nghề nghiệp và định hướng phát triển cho sinh viên.

Tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Khép lại tháng 5 đầy sôi động, tuổi trẻ Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Những kết quả đạt được là động lực để đoàn viên, sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên Y - Dược

