Sinh viên ngành Kinh tế Phát triển nhận học bổng của chính phủ Pháp khi còn ngồi trên giảng đường

SVVN - Nguyễn Thị Hảo là tân cử nhân ngành Kinh tế Phát triển của Trường Đại học Kinh tế (UEB) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Sở hữu bảng thành tích đáng ngưỡng mộ: danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố Hà Nội, học bổng trao đổi tại Đại học tư thục hàng đầu Hàn Quốc - Yonsei, học bổng Thạc sĩ toàn phần Eiffel của chính phủ Pháp.

Sau khi được học tập tại ngôi trường này, mình cảm thấy đây là một môi trường đáng để mình dành 4 năm thanh xuân. UEB đã cho mình rất nhiều cơ hội quý giá và những người thầy, người bạn đồng hành trên con đường tương lai. Đặc biệt, các thầy cô UEB nói chung và các thầy cô của Khoa Kinh tế Phát triển nói riêng rất quan tâm và yêu quý sinh viên, hỗ trợ sinh viên hết mình. Các thủ tục hành chính nhanh và không bị khắt khe khi làm việc với các thầy cô. Thầy cô Khoa Kinh tế Phát triển của mình luôn cho chúng mình cảm giác khoa như là nhà, sinh viên được tự do làm điều mình mong muốn. Ngoài học tập, nghiên cứu sinh viên được tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá, các sinh hoạt đoàn hội hấp dẫn.

Trong thời gian là sinh viên hoạt động mình năng nổ và tham gia gần như nhiều nhất là hoạt động Đoàn - Hội vào năm nhất. Khi đó mục tiêu của mình chỉ đơn giản là vừa học vừa chơi tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân đúng tuổi. Tuy nhiên, sau khi được trải nghiệm chạy deadline dự án ở các phòng ban trong các sự kiện mình đã tìm ra được sở thích, thế mạnh cũng như điểm yếu. Từ đó mình đã tập trung vào những điều đó để phát triển bản thân theo con đường, mục tiêu mình đặt ra. Nhờ kết hợp việc hoạt động ngoại khóa năng nổ cùng với chăm chỉ học hành tại UEB đã giúp mình đạt được các giấy khen, giải thưởng và đó cũng là cơ sở để xây dựng và củng cố cho các hồ sơ học bổng của mình sau này.

Câu chuyện mang tính bước ngoặt trong hành trình học tập của mình đó là vào những năm cuối đại học khi mình được tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học của trường phát động vào năm thứ 3. Mình đã được PGS.TS Lê Đình Hải hướng dẫn chọn đề tài nghiên cứu khoa học và dần dần làm việc với thầy ở các dự án, cuộc thi khác.

Ngay từ lúc bắt tay vào làm nghiên cứu khoa học mình đã dần dịch chuyển hướng đi của mình sang lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Mình đã được thực hiện đề tài trực tiếp tại Nam Định và cùng nhóm xây dựng lên một bài nghiên cứu khoa học đầu tiên. Tuy không phải là một bài nghiên cứu khoa học xuất sắc nhưng đây lại là bài nghiên cứu khoa học thay đổi suy nghĩ cuộc đời mình về sự nghiệp học hành.

Sau gần 2 năm làm nghiên cứu khoa học và dưới sự hướng dẫn, định hướng của PGS.TS Lê Đình Hải mình đã liều mình phút cuối khi đổi ngành học Thạc sĩ khác với ngành Kinh tế Phát triển mình đang theo học đại học. Tuy nhiên cuối cùng mình cũng làm được dựa trên những trải nghiệm, kinh nghiệm và ước muốn kiên trì theo đuổi ngành mới này. Và 2 năm tới, mình sẽ tiếp tục chinh phục một ngành học mới đó là ngành Tài chính.

Mình tốt nghiệp bằng Xuất sắc ngành Kinh tế Phát triển Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và nhận được Giấy khen đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Cũng nhờ môi trường học tập năng động, tích cực cùng với nhiều cơ hội phát triển mà sau 4 năm ở UEB mình đã đạt được 9 học bổng lớn nhỏ, tổng trị giá gần 300.000.000 VND, bao gồm:

2 Học bổng khuyến khích học tập - UEB

1 Học bổng sinh viên dẫn đầu - UEB

1 Học bổng sinh viên Trí tuệ - UEB

1 Học bổng Thắp sáng tài năng thế hệ số - Lazada

1 Học bổng Nitori Nhật Bản

1 Học bổng Mitsubishi UFJ, Nhật Bản

1 Học bổng EU-SHARE

1 Học bổng trao đổi học tập tại Đại học Yonsei

Đặc biệt suất học bổng trao đổi tại Đại học Yonsei - Hàn Quốc, ngôi trường tư thục hàng đầu Hàn Quốc, đứng thứ 76 trên thế giới đến từ Quỹ Mirae Asset đã cho mình nhiều trải nghiệm đầy màu sắc và đáng nhớ.

Chuyến trao đổi diễn ra vào kì xuân 2024, mình cùng các bạn bè quốc tế đã có cơ hội tham quan và khám phá các địa điểm du lịch nổi tiếng tại xứ sở kim chi như: thành phố Seoul nhộn nhịp, Hòn đảo nổi tiếng đẹp nhất Hàn Quốc - Jeju, đi hiking tại ngọn núi nổi tiếng Seongsan, khám phá hòn đảo Udo, trải nghiệm văn hoá ẩm thực phong phú. Thực sự mình rất cảm ơn UEB và quỹ học bổng Mirae Asset đã mang đến cho mình cơ hội quý giá này, nhờ đó mà mình đã khám phá ra nhiều điều thú vị, mình hiểu hơn về đất nước, văn hoá và con người Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, chính nhờ trải nghiệm tham gia các cuộc thi của UEB đã giúp mình vẽ nên câu chuyện cuộc đời đại học – một câu chuyện quan trọng được mình đưa vào bài luận, giúp mình đạt được học bổng du học Thạc sĩ.

Mình đã nộp đơn đăng ký vào 2 trường đại học bên Pháp là Grenoble Alpes University và Toulouse School of Management và đều được ứng cử lên Học bổng Chính phủ toàn phần Eiffel Pháp. Tuy nhiên mình chỉ được phép chọn 1 trường nên mình đã chọn trường Toulouse School of Management vì những ưu thế của trường phù hợp với bản thân mình. Tháng 9 này mình chính thức nhập học Thạc sĩ tại trường Toulouse School of Management với sự tài trợ toàn phần của chính phủ Pháp.

Mình đặt mục tiêu đạt học bổng du học Thạc sĩ ngay từ năm nhất học tại UEB vì mình khát khao được khám phá những chân trời mới. Tuy nhiên việc đi du học sau khi vừa mới tốt nghiệp xong là quyết định đầy liều lĩnh của mình khi ở năm thứ 2 tìm hiểu về học bổng. Mình cơ bản muốn nộp hồ sơ sớm vừa để thử vừa để cho mình sớm hơn một cơ hội.

Bên cạnh đó, việc du học Thạc sĩ sau khi vừa tốt nghiệp giúp mình tiết kiệm thời gian và sẽ tốt nghiệp sớm hơn do không bị mất 1 năm ở nhà sau khi tốt nghiệp lấy bằng để nộp. Tuy nhiên chính vì vậy mà mình bị giới hạn lựa chọn khi mà số học bổng, trường chấp nhận học Thạc sĩ mà không có bằng tốt nghiệp cử nhân rất rất ít. Và học bổng Eiffel mình nộp thì chỉ được nộp duy nhất một lần trong đời, không nên lấy ra để thử. Mình đã đặt cược vào khả năng và sự may mắn của bản thân rất nhiều sau khi quyết định nhấn nộp hồ sơ học bổng này. Cuối cùng, đó vẫn là sự lựa chọn đúng đắn của cuộc đời mình và con đường mình sẽ đi, trải qua và bay xa hơn.

Sau tất cả mình luôn nhận định rằng: Quyết định vào UEB là lựa chọn đúng đắn của đời mình. Không gì tuyệt vời hơn khi tìm được nơi mình thuộc về, nơi phù hợp để mình phát triển. Mình đã được PGS.TS Lê Đình Hải, đồng thời là Phó Trưởng khoa Kinh tế Phát triển định hướng cho con đường nghiên cứu khoa học và chuyên môn nghiên cứu.

Ngoài ra, các thầy cô Khoa Kinh tế Phát triển và phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã giúp mình rất nhiều trong quá trình phát triển bản thân và chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển. Tất cả đã viết nên mình hôm nay, nên mình rất biết ơn gia đình, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Khoa Kinh tế Phát triển, Tổ chức NGƯỚC(*), thầy cô, bạn bè và sự cố gắng của mình rất nhiều. Mặc dù trên hành trình vươn đến thành công có vô vàn khó khăn, trắc trở, chỉ khi có đam mê mới có thể kiên trì theo đuổi đến cùng.

(Ảnh: NVCC)