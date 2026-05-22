Sinh viên RMIT được trao học bổng Voices of the Future Fellow đầu tiên

SVO - Với phần lớn sinh viên, liên hoan sáng tạo quốc tế Cannes Lions là thứ họ thấy trên Instagram qua các tin ngắn nổi bật về những ý tưởng táo bạo, thương hiệu lớn và còn cả những sân khấu lớn. Nhưng với Nguyễn Phú Thịnh, sinh viên RMIT Việt Nam, nơi đây đã trở thành điểm đến.

Thịnh là một trong 12 gương mặt sáng tạo trẻ toàn cầu vừa được chọn vào chương trình học bổng Voices of the Future (VOTF) mùa đầu tiên do Quỹ Effie LIONS khởi xướng. Đây là chương trình kéo dài tám tháng, được tài trợ toàn phần, nhằm tôn vinh những góc nhìn mới mẻ và kết nối các tài năng trẻ trực tiếp với ngành sáng tạo quốc tế.

Đây là dấu mốc không ngờ tới với một người từng nghĩ liên hoan Cannes Lions ở Pháp là “điều gì đó hơi xa vời, khó hình dung”.

Thịnh chia sẻ rằng, “Cannes Lions luôn đầy cảm hứng nhưng tôi chưa từng thật sự nghĩ mình sẽ được dự phần vào đó”.

Vậy mà, thời gian qua đi, chỉ vài năm sau đó chàng trai trẻ đang đóng gói hành trang lên đường tham dự Cannes Lions vào tháng 6 tới đây.

Nguyễn Phú Thịnh, sinh viên nhận học bổng Voices of the Future lứa đầu tiên (Hình: NVCC)

Là sinh viên ngành Truyền thông (Truyền thông chuyên nghiệp) và chủ nhân Học bổng toàn phần của Đại học RMIT Việt Nam năm 2022, Thịnh đã dần trở thành một người làm công tác truyền thông đầy tự tin với nhân sinh quan rõ ràng được nuôi dưỡng bởi sự tò mò, tính sáng tạo và thói quen đặt câu hỏi về mọi sự.

Nội dung ứng tuyển nổi bật với sắc đỏ

Khi ứng tuyển cho học bổng VOTF, Thịnh dành trọn tâm huyết và mọi “vốn liếng” kinh nghiệm mà bạn tích lũy được.

Cậu bạn chọn video là phương tiện truyền tải. Thịnh vừa mặc chiếc áo dài đỏ truyền thống khi di chuyển qua những địa điểm tiêu biểu ở TP. Hồ Chí Minh, vừa trình bày góc nhìn của mình về ngành công nghiệp sáng tạo qua lăng kính từ Việt Nam.

Video chia sẻ đầy táo bạo, đậm dấu ấn cá nhân và không lẫn vào đâu được.

Trong đó, Thịnh suy ngẫm lại ba nguyên tắc định hướng tư duy của mình gồm tính khác biệt, hiệu quả và trí tuệ văn hóa. Cậu nhấn mạnh rằng sáng tạo không nên dừng lại ở việc tạo ra cái mới lạ mà phải mang lại tác động thực sự, và những ý tưởng lớn nên lấy bối cảnh địa phương làm nền tảng.

“Trong một thị trường nơi mọi thứ nhìn na ná nhau, bản năng mách bảo tôi rằng phải giữ cho sản phẩm của mình không rơi vào tình trạng tương tự”, Thịnh nói.

Tư duy này được hình thành từ quá trình học ngành Truyền thông chuyên nghiệp, nơi cậu bạn đã trau dồi cách chuyển hóa ý tưởng thành những câu chuyện có khả năng kết nối mọi người.

“Khi chuẩn bị cho VOTF, tôi nhận ra mình vận dụng đúng lối tư duy đó, tập trung vào việc thể hiện ý tưởng sao cho không chỉ mang tính sáng tạo mà còn có ý nghĩa và phù hợp”, Thịnh bổ sung thêm.

Và nếu có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình của Thịnh thì đó chính là “cứ nhận lời trước rồi tìm cách sau”.

Được rủ rê đi thi ư? Cậu tham gia.

Được rủ làm dự án ư? Cậu nhận làm.

Cơ hội đến ư? Cậu hiếm khi từ chối.

Thịnh thừa nhận rằng cậu bạn hiếm khi cảm thấy sẵn sàng, “nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội”.

Tâm thế ấy đòi hỏi Thịnh phải cân bằng giữa bài vở trên lớp, các cuộc thi sáng tạo, hạn nộp đơn ứng tuyển, và đôi khi tất cả cùng một lúc. Song cũng chính tâm thế ấy đã mở ra những cánh cửa mà ban đầu Thịnh có thể chưa hình dung ra.

Học bổng VOTF là một trong những cánh cửa ấy.

Không chỉ là chuyến đi đến Cannes

Do lệch múi giờ nên thư thông báo trúng tuyển đến hộp thư điện tử một cách lặng lẽ khi Thịnh đang say giấc.

“Lúc thức dậy và kiểm tra thư đến, tôi kiểu – cái gì, thật không?”, Thịnh nhớ lại.

“Ban đầu, tôi chỉ hết sức hào hứng khi được đi Cannes. Và rồi tôi nhận ra cơ hội này lớn đến nhường nào”.

Thịnh cùng Tiến sĩ Soumik Parida, Phó chủ nhiệm bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam. Sự hỗ trợ và khích lệ của Tiến sĩ Parida đã mang lại đóng góp quan trọng cho hành trình của Thịnh đến được ngày hôm nay. (Hình: NVCC)

Học bổng này không chỉ gói gọn trong một tuần lễ trải nghiệm liên hoan ở Pháp mà sẽ trải dài suốt tám tháng, kết nối những nhà sáng tạo trẻ trên khắp thế giới thông qua hoạt động cố vấn, các buổi workshop và cơ hội tiếp cận thực tế với ngành.

Tại Cannes Lions, những tài năng trẻ được chọn sẽ đắm mình vào lễ hội, từ khám phá các hoạt động bên lề đến tìm hiểu hậu trường đánh giá các tác phẩm đoạt giải.

“Tôi muốn tìm hiểu cách tư duy của những người làm việc ở các lĩnh vực khác nhau trong ngành sáng tạo, cũng như đâu là nơi tôi có thể đóng góp”, Thịnh chia sẻ.

Có một điều Thịnh biết rõ ràng, đó là cậu không tham gia chương trình với tư cách cá nhân mà mang theo tiếng nói của đất Việt.

“Tôi muốn mang đến góc nhìn của một người trẻ sáng tạo đến từ Việt Nam”, Thịnh cho biết. “Việt Nam là một thị trường đang phát triển nhanh và có nhiều câu chuyện cũng như ý tưởng xứng đáng được lan tỏa ra thế giới”.

Từ trải nghiệm cá nhân khi quan sát các chiến dịch quốc tế triển khai trong nước, Thịnh nhận ra rằng hiểu về bối cảnh đóng vai trò hết sức quan trọng.

Thịnh chia sẻ: “Một chiến lược tạo tiếng vang ở nước này có khi lại không được đón nhận ở một nước khác. Bạn phải thật sự hiểu con người và văn hóa bản địa”.

Thành tích của Thịnh cũng được ghi nhận rộng rãi trên toàn trường.

Tiến sĩ Manny Ling, Phó trưởng khoa phụ trách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Khoa Truyền thông và Thiết kế, RMIT Việt Nam, nhận định đây là “minh chứng mạnh mẽ cho hiệu quả của hướng tiếp cận học tập mang tính toàn cầu, gắn kết chặt chẽ với ngành nghề”.

“Đây không chỉ là thành tích của một cá nhân”, ông nói. “Việc sinh viên RMIT được ghi nhận trên một sân chơi toàn cầu như vậy càng khẳng định sự hiện diện ngày càng rõ nét của trường trong cộng đồng sáng tạo và marketing quốc tế”.

Vậy thì Thịnh chờ đợi điều gì trên hành trình phía trước?

Cậu bạn không vội vàng giới hạn câu trả lời – và đó là một lựa chọn có chủ đích.

Ở thời điểm hiện tại, Thịnh muốn tập trung vào sáng tạo, thử nghiệm và tiếp tục khám phá xem những ý tưởng sẽ đưa cậu đi đến đâu.

“Đây không phải là đích đến cuối cùng mà đang mở ra cho tôi thêm nhiều cánh cửa”, Thịnh chia sẻ.

Và như cách cậu bạn vẫn thể hiện cho đến ngày hôm nay, Thịnh sẽ tiếp tục gật đầu trước những cơ hội.

Từ những lần theo dõi Cannes Lions qua các bài đăng trên mạng xã hội đến khi trở thành một phần của thế hệ kế thừa tham gia liên hoan sáng tạo quốc tế này, hành trình của Thịnh là lời nhắc nhở rằng đôi khi bước tiến lớn nhất bắt đầu từ một quyết định đơn giản: dám thử.

​