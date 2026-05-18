Gachon Vietnam đưa mô hình đào tạo bán dẫn quốc tế đến học sinh Việt

SVO - Sáng 17/5, tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026, Gachon Vietnam mang đến chương trình đào tạo quốc tế ngành Công nghệ bán dẫn theo mô hình học tập tại Việt Nam và Hàn Quốc.

​

​

Gachon Vietnam là chương trình liên kết quốc tế đào tạo cử nhân ngành Công nghệ bán dẫn, hợp tác giữa Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT và Đại học Gachon – trường thuộc Top 501–600 đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng THE 2026. Sinh viên theo học chương trình sẽ học 50% thời gian tại Việt Nam và 50% thời gian tại Hàn Quốc theo chương trình đào tạo và hệ thống quản lý chất lượng quốc tế của Đại học Gachon. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được cấp bằng cử nhân quốc tế do Đại học Gachon, Hàn Quốc cấp.

Không khí sôi động tại gian hàng của Gachon Vietnam.

Năm học 2026 - 2027, Gachon Vietnam tuyển sinh 400 chỉ tiêu cho hai cơ sở Hà Nội và TP.HCM, mỗi cơ sở 200 sinh viên. Chương trình học áp dụng phương thức xét tuyển học bạ THPT kết hợp bài thi đánh giá năng lực cá nhân và ưu tiên các thí sinh nộp hồ sơ sớm, có thành tích học tập tốt.

Theo thông tin từ chương trình, thí sinh cần tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, với điểm trung bình học tập gần nhất đạt từ 6.5 trở lên và điểm trung bình tiếng Anh tối thiểu 6.5 hoặc có IELTS từ 3.5 trở lên. Ngoài học sinh THPT, chương trình cũng tuyển sinh đối với thí sinh đã tốt nghiệp đại học.

Chia sẻ về định hướng đào tạo, TS David Hoang - Giám đốc Gachon Vietnam, Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT cho biết, ngành Công nghệ bán dẫn hiện đang đối mặt với nhu cầu nhân lực rất lớn trên toàn cầu. Vì vậy, chương trình hướng tới đào tạo thế hệ chuyên gia bán dẫn chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế.

Gachon Vietnam mang đến lộ trình học tập linh hoạt - 2 năm học ở Việt Nam, 2 năm học ở Hàn Quốc – đất nước hàng đầu thế giới về bán dẫn. Trong hai năm đầu tại Việt Nam, sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng về ngành học, tiếng Anh, tiếng Hàn và tư duy công dân toàn cầu. Hai năm cuối, sinh viên chuyển tiếp sang Đại học Gachon để học tập và thực hành chuyên sâu trong môi trường công nghệ cao.

“Điều cốt lõi không nằm ở việc các em phải sở hữu một hồ sơ hoàn hảo ngay từ đầu, mà quan trọng là các em có tư duy cởi mở và một tinh thần sẵn sàng học hỏi”, TS David Hoang chia sẻ.

Theo giới thiệu của chương trình, sinh viên không chỉ học lý thuyết trên giảng đường mà còn liên tục tiếp cận các bài toán thực tế của ngành bán dẫn, thực hành trong hệ thống phòng lab hiện đại và tham gia các kỳ thực tập tại doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, TS David Hoang cho rằng, điều quan trọng nhất đối với sinh viên theo học chương trình là tinh thần sẵn sàng học hỏi và khả năng thích nghi với môi trường quốc tế.

Theo ông, chương trình đánh giá cao những học sinh có sự tò mò với khoa học, không ngại rèn luyện ngoại ngữ và mong muốn học tập, làm việc trong môi trường quốc tế. Đồng thời, sự kiên trì và tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn cũng là yếu tố cần thiết để theo đuổi lĩnh vực công nghệ bán dẫn.

Chia sẻ lời khuyên dành cho phụ huynh và học sinh đang quan tâm đến ngành bán dẫn, TS David Hoang cho rằng, đây không còn là xu hướng nhất thời mà đã trở thành “trái tim” của nền công nghiệp toàn cầu.

“Đây là một lĩnh vực đòi hỏi sự nghiêm túc, tỉ mỉ và kiên trì, nhưng đổi lại, phần thưởng về cơ hội nghề nghiệp và tương lai phát triển là vô cùng xứng đáng”, ông chia sẻ.

Việc được học tập trực tiếp tại Hàn Quốc – nơi có hệ sinh thái bán dẫn phát triển mạnh với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung hay SK Hynix sẽ giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường công nghệ thực tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Tại Ngày hội tuyển sinh năm nay, gian tư vấn của Gachon Vietnam thu hút đông đảo học sinh lớp 11 và 12 tới tìm hiểu về ngành Công nghệ bán dẫn, lộ trình đào tạo và cơ hội học bổng. Bên cạnh hoạt động tư vấn, chương trình còn mang tới nhiều trải nghiệm công nghệ và văn hóa Hàn Quốc như trò chơi tìm hiểu quy trình bán dẫn, giao lưu văn nghệ, mặc thử hanbok và nhận quà lưu niệm.

Thông qua ngày hội tuyển sinh, Gachon Vietnam kỳ vọng giúp phụ huynh và học sinh có góc nhìn đầy đủ hơn về ngành Công nghệ bán dẫn, đồng thời tiếp thêm động lực để người trẻ tự tin theo đuổi lĩnh vực công nghệ đang đóng vai trò quan trọng trong tương lai toàn cầu.