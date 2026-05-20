Sinh viên Đại học Kyoto (Nhật Bản) diện trang phục độc đáo trong lễ tốt nghiệp

SVO - Thay vì mặc vét hay áo choàng cử nhân truyền thống trong lễ tốt nghiệp, sinh viên Đại học Kyoto (Nhật Bản) được tự do diện bất cứ thứ gì mình yêu thích để thể hiện bản sắc cá nhân.

Đại học Kyoto là ngôi trường đứng thứ 2 Nhật Bản, thuộc top đầu châu Á và thế giới. Như thường lệ, tháng Ba hằng năm diễn ra lễ tốt nghiệp của trường. Đại học Kyoto vẫn giữ một truyền thống thú vị là để cho sinh viên được tự ý lựa chọn trang phục khi dự lễ tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp Đại học Kyoto diễn ra vào ngày 23/3 năm nay.

Nhiều tân cử nhân chọn mặc trang phục truyền thống và vét trang trọng.

Sinh viên hóa trang Hiệu trưởng Nagahiro Minato trong buổi lễ.

Buổi lễ tốt nghiệp xuất hiện nhiều nhân vật hoạt hình, linh vật quen thuộc.

Sinh viên trường thoải mái hóa trang thành Chat GPT, Gemini và Claude.

Từ những nhân vật hoạt hình, linh vật cho đến các ý tưởng sáng tạo kỳ lạ, mỗi bộ trang phục đều thể hiện rõ cá tính và bản sắc riêng của người mặc. Nhiều sinh viên chia sẻ đây là "cuộc nổi loạn cuối cùng" để ghi lại dấu ấn cá nhân trước khi bước vào môi trường làm việc nghiêm túc và kỷ luật của xã hội Nhật Bản.

Việc cho phép sinh viên tự chọn trang phục không chỉ giúp ngày ra trường trở nên đáng nhớ, mà còn khẳng định cam kết của nhà trường trong việc xây dựng một môi trường giáo dục hòa nhập, nơi mỗi cá nhân đều được khuyến khích sống thật với chính mình.