Gói thịt giấu trong cặp sách và câu chuyện đẫm nước mắt về lòng hiếu thảo

SVO - Theo Vietnamnet, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, cậu bé 9 tuổi ấy đã sớm mang trong mình trái tim đầy bao dung. Thay vì tận hưởng bữa ăn ngon tại trường, em lặng lẽ cất phần thịt ít ỏi mang về cho người ông 73 tuổi vì lo ông thiếu chất. Câu chuyện về lòng hiếu thảo giữa gian khó của hai ông cháu vùng quê nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Cậu bé, được gọi bằng biệt danh Zichen, là học sinh tiểu học sống tại một ngôi làng thuộc huyện Thái Khang, tỉnh Hà Nam (miền Trung Trung Quốc). Câu chuyện của em đã thu hút tới 46 triệu lượt xem trên mạng xã hội, đồng thời khiến chính quyền địa phương vào cuộc xem xét hỗ trợ gia đình.

Theo Đài truyền hình Hà Nam, cha của Zichen qua đời vì bệnh cách đây vài năm, mẹ em sau đó rời đi và tái hôn. Bà nội cũng mất từ lâu, nên ông nội trở thành người thân duy nhất chăm sóc em.

Dù còn nhỏ, Zichen đã gánh vác toàn bộ việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, phơi quần áo. Sự hiểu chuyện của em khiến người ông không khỏi xót xa. “Tôi thấy có lỗi vì không thể cho cháu một cuộc sống tốt hơn”, ông nói.

Zichen và ông nội - người thân duy nhất còn lại bên em. Ảnh: Weibo

Ở trường, mỗi khi căng tin có món thịt, Zichen luôn mang một phần về cho ông. “Ông em không ăn những món đắt như thịt. Cháu sợ nếu ông không ăn thịt thì sẽ không khỏe, nên cháu mang về để ông sống lâu hơn”, cậu bé chia sẻ.

Những dịp lễ Tết, khi thấy cha mẹ của các bạn trở về sum họp, Zichen thường buồn bã và lặng lẽ khóc. “Có khi ngủ, cháu cũng khóc. Cháu nói là mơ thấy bố”, người ông kể.

Ông cụ chỉ mong có thể sống thật lâu để ở bên cháu. “Tôi hy vọng mình sống thêm nhiều năm nữa, để được nhìn Zichen lớn lên”, ông nói.

Câu chuyện cũng khiến cô giáo họ Vương của Zichen xúc động đến rơi nước mắt. Cô nói với ông nội em: “Nếu một ngày ông không còn, cháu sẽ là con của tôi. Tôi hứa sẽ nuôi dưỡng cháu đến khi trưởng thành”.

Sau khi thông tin lan truyền, chính quyền thôn cùng Liên đoàn Phụ nữ và Trẻ em địa phương cho biết đang rà soát các chính sách để có phương án hỗ trợ gia đình Zichen.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. “Tôi có thể liên hệ với cậu bé bằng cách nào? Tôi muốn quyên góp giúp em”, một người viết.

Một ý kiến khác chia sẻ: “Tôi thật sự kính phục cô giáo. Cô ấy đúng là một thiên thần”.

Trong khi đó, cũng có người bức xúc: “Thật khó chấp nhận khi người mẹ có thể bỏ rơi con từ khi còn nhỏ như vậy”.