Sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân trải nghiệm tuyến Metro số 1

SVVN - Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP. HCM vừa tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người dân trải nghiệm tàu Metro trên tuyến Bến Thành – Suối Tiên. Nhiều bạn sinh viên các trường cao đẳng, đại học TP. HCM đã tham gia hỗ trợ.

Với mục đích hỗ trợ người dân trải nghiệm tàu Metro trước khi đi vào vận hành thương mại, các bạn sinh viên có nhiệm vụ hướng dẫn và phân luồng khách tham gia trải nghiệm, đảm bảo hành khách có trải nghiệm an toàn, thuận tiện và thoải mái khi đi tàu. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên sinh viên hỗ trợ nhắc nhở hành khách về các hành vi ứng xử trên tàu.

Thời gian tình nguyện trên tuyến Bến Thành – Suối Tiên bắt đầu từ ngày 15/12/2024. Các bạn sinh viên tham gia linh hoạt theo các ca trực: Sáng, chiều hoặc cả ngày (tùy theo khả năng của các tình nguyện viên).

Lê Nguyễn Hoàng (năm thứ nhất, ngành Khoa học Môi trường, trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Lúc đầu, mình lưỡng lự định không tham gia, nhưng suy nghĩ kĩ hơn thì mình thấy công việc này rất là hay vì có thể giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn. Vì thế, mình quyết định đăng ký trở thành tình nguyện viên tại Ga Bến Thành”.

Trần Quốc Bảo (trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Lý do mình tham gia chương trình này, đầu tiên là do mong muốn được trải nghiệm tàu Metro số 1, do đợt trải nghiệm trước mình có dịp được đi. Bên cạnh đó, lý do lớn nhất đó là mình muốn giúp đỡ những hành khách đặc biệt là các cô chú lớn tuổi có thể trải nghiệm được tàu Metro một cách thuận tiện và dễ dàng nhất”.

Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các bạn sinh viên, tuy cuối tuần lượng khách tham gia trải nghiệm thử đông nhưng mọi thứ vẫn diễn ra trơn tru. Đặc biệt, các hành khách cảm thấy hài lòng với sự giúp đỡ tận tình của các bạn sinh viên.

Ông Lê Duy Ngọc (hành khách tham gia trải nghiệm) chia sẻ: “Tôi thấy các bạn tình nguyện viên sinh viên rất tận tình chỉ dẫn đi hướng đi. Từ đầu, đã có bạn chào và hướng dẫn. Việc công ty mời các bạn tình nguyện là một phương án rất hay khi các bạn vừa có thể giúp đỡ mọi người, vừa học hỏi thêm các kinh nghiệm giao tiếp”.

Bà Diệp Bích Đào (khách đi tàu) không giấu được niềm tự hào khi Việt Nam đã có một tuyến Metro hiện đại: “Với kinh nghiệm trải nghiệm các hệ thống giao thông công cộng tại nhiều quốc gia, tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ nhân viên, đặc biệt là các bạn tình nguyện viên trẻ tuổi. Tôi tin rằng, với sự đầu tư và phát triển như hiện nay, hệ thống metro của Việt Nam sẽ ngày càng hoàn thiện”.

Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến khai thác thương mại ngày 22/12, với mức 6.000 - 20.000 đồng/lượt, vé tháng 300.000 đồng. Ngoài ra, còn vé 1 - 3 ngày, không giới hạn lượt đi. Học sinh, sinh viên sẽ được giảm 50%, còn 150.000 đồng/tháng.