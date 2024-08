Sinh viên TP. HCM sốt sắng tìm phòng trọ sớm

SVVN - Chỉ còn gần một tháng nữa là năm học mới bắt đầu, đây cũng là khoảng thời gian mà các bạn sinh viên từ quê tranh thủ trở lại TP. HCM sớm để tìm phòng trọ. Sau nhiều vụ cháy xảy ra gần đây, vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy là một trong những tiêu chí hàng đầu được phụ huynh và sinh viên lưu tâm.

Giá phòng trọ có xu hướng tăng trước thềm năm học mới

Trong bối cảnh giá cả leo thang và chi phí sinh hoạt ngày càng cao, việc tìm được một chỗ ở an toàn, tiện nghi với giá cả phải chăng đã trở thành một áp lực lớn đối với nhiều sinh viên tại TP. HCM. Nguyễn Hoàng Nhân cùng nhóm bạn có nhu cầu ở ghép đang đi tìm phòng trọ gần ĐHQG TP. HCM cho biết: “Hiện tại, nhóm mình đang học năm thứ hai tại ĐHQG TP. HCM và có mong muốn tìm trọ ở ghép. So với thời điểm năm trước, giá nhà trọ mà tụi mình tham khảo đã tăng khoảng 100.000 - 200.000 đồng/phòng 4 người”.

Giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Làng Đại học Thủ Đức trong tháng 8/2024 đã tăng từ 10% đến 20% so với năm ngoái. Cụ thể, một phòng trọ diện tích khoảng 20m² tại khu vực này hiện có giá thuê trung bình từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Loại phòng nhỏ, không nội thất thì giá cũng khoảng 2,5 - 2,8 triệu đồng/phòng. Đối với những phòng trọ được trang bị đầy đủ tiện nghi như máy lạnh, giường, tủ, giá thuê thậm chí có thể lên tới 5 triệu đồng/tháng.

Việc tìm một chỗ ở phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính đã trở thành một thách thức không nhỏ đối với sinh viên. Với mong muốn tìm được một phòng trọ gần trường và tiện nghi, Nguyễn Thị Kim Thoa (năm thứ nhất, trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM) đã phải rong ruổi tìm nhiều chỗ: “Sau một tuần tìm kiếm, mình vẫn chưa thể tìm được phòng trọ phù hợp. Những phòng có giá thuê thấp thì điều kiện sống không đảm bảo, còn những phòng tốt hơn thì lại vượt quá mức gia đình có thể hỗ trợ cho mình”, Kim Thoa nói.

Trước tình hình này, nhiều bạn sinh viên đã phải tìm cách ứng phó. Một số bạn chọn cách ở ghép để san sẻ chi phí, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, việc này cũng dẫn đến nhiều bất tiện về không gian sống và sự riêng tư. Một số bạn sinh viên khác chấp nhận thuê phòng ở xa, với hy vọng sẽ tiết kiệm được chi phí thuê trọ.

Tiêu chí tìm trọ trong năm 2024

Xu hướng tìm phòng trọ trong năm nay cũng có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều sinh viên sẵn sàng bỏ thêm tiền để đảm bảo an toàn và chất lượng sống tốt hơn. Việc ưu tiên các phòng trọ trong khu vực có an ninh tốt, an toàn phòng cháy chữa cháy, gần trường học và tiện ích đầy đủ... đang trở nên phổ biến, dù giá thuê có thể cao hơn các năm trước. Nguyễn Hoàng Nhân (năm thứ ba, trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Tiêu chí quan trọng nhất khi chọn nhà là vấn đề về an ninh và phòng cháy chữa cháy. Bởi vì khi ở một nơi không được an ninh cũng như an toàn của bản thân hoặc đồ đạc không được bảo đảm thì đó không phải là nơi ở tốt và không thể an tâm gắn bó được. Mình sẵn sàng trả thêm tiền để thuê phòng trọ an toàn hơn và mức tăng tối đa mình có thể chấp nhận là khoảng 20%”.

Võ Thị Hoàng Mai (năm thứ nhất, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) bày tỏ: “An ninh là một trong hai tiêu chí mà mình chọn để thuê phòng, vì vậy, nếu phải trả thêm tiền để được an toàn hơn thì mình luôn sẵn sàng chi vượt khoảng 30% so với trước”.

Việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội hay thông qua các app để tìm kiếm phòng trọ, nơi có đánh giá trực tiếp từ người dùng và tương tác thực tế, cũng đang trở nên phổ biến hơn, so với việc tìm kiếm trên các trang web bất động sản truyền thống. Tuy nhiên, sinh viên cũng như phụ huynh phải cẩn trọng khi tìm trọ qua mạng xã hội, bởi có nhiều đối tượng mạo danh hình ảnh, thông tin của phòng trọ thông qua hình thức này, rồi đăng lại nhằm mục đích chiếm đoạt tiền cọc.

Giá trọ tăng cao tại Làng Đại học Thủ Đức đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên. Để đối phó với tình hình này, sinh viên cần tìm hiểu kỹ thông tin và cẩn trọng hơn trong việc chọn lựa phòng trọ.