Sinh viên trường ĐH An Giang khởi động Tháng Thanh niên

SVVN - Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Liên Chi hội Sinh viên khoa Sư phạm, trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM) đã tổ chức Lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, với chủ đề “Tuổi trẻ khoa Sư phạm xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Tham dự buổi lễ, có hơn 60 đoàn viên, thanh niên trực thuộc khoa Sư phạm. Tại đây, anh Lê Quốc Khanh - Bí thư Đoàn khoa đã thay mặt cho Đoàn Thanh niên – Liên Chi hội Sinh viên khoa Sư phạm phát biểu khởi động Tháng Thanh niên năm 2024.

Anh Lê Quốc Khanh cho biết: “Tháng Thanh niên năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường ĐH An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024, hướng tới Đại hội Đoàn trường ĐH An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2027. Đồng thời, Tháng Thanh niên năm 2024 cũng là dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 25 năm ngày thành lập trường ĐH An Giang, 5 năm trường ĐH An Giang là thành viên ĐHQG TP. HCM. Đây là cơ hội lớn để các bạn đoàn viên, thanh niên ra sức cống hiến tài sức của mình cho xã hội, cộng đồng”.

Tại buổi lễ, Đoàn - Hội khoa Sư phạm cũng đã thực hiện Công trình Thanh niên “Trang bị máy nước nóng lạnh tại Khu tự học khoa Sư phạm”, nhằm phục vụ nhu cầu học tập, làm việc của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên. Công trình có giá trị hiện kim trên 3,5 triệu đồng.

“Với cương vị là Bí thư Đoàn khoa, tôi mong muốn các bạn Đoàn viên Thanh niên của khoa Sư phạm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, phần việc thiết thực, giúp ích cho cuộc sống. Bên cạnh đó, tham gia tích cực các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2024 do Đoàn, Hội các cấp phát động”, anh Lê Quốc Khanh nói.