Sinh viên với dự án bán bao lì xì gieo mầm yêu thương

SVVN - Chiều 7/2/2024, nhóm sinh viên ‘An Lành’ đã đến và trao tận tay những món quà tết đong đầy yêu thương đến các thành viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam (thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam).

‘An Lành’ là dự án từ thiện phi lợi nhuận của nhóm sinh viên nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam. Dự án ý nghĩa này được thành lập bởi ba bạn trẻ Lê Diệu Hạnh (Học viện Ngoại giao), Phan Quỳnh Hương (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và Nguyễn Anh Thuyên (trường ĐH Luật Hà Nội).

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, các bạn trẻ đã nảy ra ý tưởng thiết kế phong bao lì xì để gây quỹ vừa thiết thực và nhân văn. Đặc biệt, bộ sưu tập bao lì xì ‘An Lành’ được lấy cảm hứng từ bài chòi, một loại hình truyền thống ở phố cổ Hội An (Quảng Nam). Với thông điệp gửi gắm những an lành, may mắn, cùng mọi người sẻ chia và yêu thương. Đồng thời, còn là mong muốn quảng bá những nét đẹp quê hương chứa đựng trong nghệ thuật truyền thống gần gũi, mộc mạc.

Phan Quỳnh Hương (20 tuổi) - Đại diện nhóm sinh viên chia sẻ về động lực đã thôi thúc các bạn thành lập dự án này: “Có một câu nói của anh Đen Vâu đã truyền cảm hứng rất lớn cho chúng mình là “Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo”. Từ xuất phát điểm này, dự án quyên góp ra đời với mong muốn giúp đỡ những người yếu thế trong cuộc sống, đặc biệt là tại quê hương Hội An. Đồng thời lan tỏa niềm tin rằng không cần phải giàu mới có thể từ thiện, mà bất cứ ai cũng có thể cho đi từ những điều rất nhỏ”.

Để có thể mang đến những bao lì xì đẹp mắt và chỉn chu nhất, nhóm dự án đã gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân vì nhân lực ít ỏi, các bạn gái vừa tự thiết kế, in ấn, đóng gói và chia nhau làm truyền thông.

Sau hơn một tháng thực hiện và nhận được sự ủng hộ từ mọi người, ‘An Lành’ đã bán ra 3.500 bao lì xì. Dự án trao tặng thành công 116 phần quà cho các trẻ em cơ nhỡ và người già neo đơn đang sống tại trung tâm.

Ông Nguyễn Đức Liên - Phó Giám đốc của Trung tâm Bảo trợ Xã hội Quảng Nam cho biết: “Các bạn trẻ ngày nay rất giỏi vì đã tổ chức được những dự án ý nghĩa giúp đỡ cộng đồng. Càng đáng quý hơn khi nó xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, sự sẻ chia và trách nhiệm của bản thân dành cho xã hội. Dự án ‘An Lành’ đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời góp thêm một ít vật chất cho bà con ở đây có một mùa Xuân Giáp Thìn ấm áp, đủ đầy hơn”.

Trung tâm Bảo trợ Xã hội Quảng Nam được thành lập vào năm 2009, trên cơ sở là sự sáp nhập của Trung tâm Xã hội Quảng Nam và Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật Quảng Nam. Tại đây, tiếp nhận các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, tư vấn tâm lý cho đối tượng. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tiếp nhận nguồn tài trợ từ các cá nhân, tổ chức nhằm cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội... Tính đến thời điểm hiện tại, nơi đây là mái nhà chung cho 116 người, bao gồm các trẻ em cơ nhỡ và người già neo đơn, bệnh tật.