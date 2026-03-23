SIS khai trương cơ sở mới tại Long Biên, giới thiệu mô hình đào tạo kết hợp học thuật, kỹ năng và trải nghiệm

SVO - Sáng 22/03/2026, Trung tâm Giáo dục SIS chính thức khai trương cơ sở mới tại Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Không chỉ đánh dấu bước phát triển mới tại khu vực phía Đông thành phố, sự kiện còn giới thiệu một hệ chương trình đào tạo theo ba trục học thuật, kỹ năng và trải nghiệm thực tế, với các nội dung nổi bật như SAT, IELTS, Toán tiếng Anh và giáo dục tài chính.

Dàn khách mời truyền cảm hứng từ học thuật đến trải nghiệm quốc tế

Một trong những điểm nhấn của lễ khai trương là sự góp mặt của nhiều khách mời có nền tảng học thuật và trải nghiệm quốc tế nổi bật. Khách mời đầu tiên là NCS. Tiến sĩ Kinh tế Nick Hồ, hiện học tập tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Xuất phát từ nền tảng học sinh chuyên Lý, thầy là một trong số ít trường hợp đạt học bổng Chính phủ Singapore liên tiếp ở cả ba bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Tại chương trình, thầy chia sẻ về vai trò của SAT trong bối cảnh tuyển sinh đại học ngày càng đa dạng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Toán bằng tiếng Anh như một nền tảng học thuật toàn cầu thiết yếu cho học sinh có định hướng vươn ra môi trường quốc tế.

NCS. Tiến sĩ Kinh tế Nick Hồ (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các khách mời.

Chương trình cũng có sự tham gia của hai du học sinh trẻ là Hoàng Nguyễn Phúc Anh và Hồ Sỹ Minh. Hoàng Nguyễn Phúc Anh đạt IELTS 9.0, SAT 1560 và nhận học bổng từ Đại học Brown. Hồ Sỹ Minh đạt IELTS 8.5 và đang theo học tại Đại học Skidmore, Mỹ. Tại phần giao lưu, hai khách mời nhấn mạnh rằng việc học tiếng Anh giỏi theo chuẩn bài thi trong nước và khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường quốc tế là hai yêu cầu rất khác nhau. Từ trải nghiệm thực tế, các bạn cho rằng IELTS không nên được xem là đích đến, mà là bước đệm để người học tiến tới năng lực sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên, thực tế và hiệu quả.

Hoàng Nguyễn Phúc Anh (bên phải) và Hồ Sỹ Minh.

Giáo dục tài chính trở thành điểm nhấn khác biệt của SIS

Một nội dung được nhắc đến nhiều tại lễ khai trương là chương trình giáo dục tài chính dành cho cả học sinh và phụ huynh. Khách mời trực tiếp chia sẻ chủ đề này là TS. Phạm Bảo Khánh, giảng viên đồng thời tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương và Học viện Ngân hàng. Bà đưa ra góc nhìn rằng giáo dục tài chính cần được bắt đầu từ sớm, ngay trong gia đình, thay vì chờ tới khi người học bước vào tuổi trưởng thành.

TS. Phạm Bảo Khánh chia sẻ tại chương trình.

TS. Phạm Bảo Khánh dẫn số liệu khảo sát của Standard & Poor’s cho thấy chỉ 24% người trưởng thành Việt Nam có kiến thức tài chính cơ bản, xếp thứ 118 trên 144 quốc gia. Đây là một trong những lý do khiến nhiều người dễ đưa ra quyết định sai lầm trong quản lý tài chính cá nhân hoặc rơi vào các rủi ro như tín dụng đen. Chính vì vậy, việc trang bị hiểu biết tài chính từ sớm cho học sinh được xem là cần thiết hơn bao giờ hết.

Giáo dục tài chính là một trong những điểm khác biệt nổi bật tại SIS cơ sở Việt Hưng. SIS là đơn vị được ủy quyền khai thác giảng dạy toàn bộ nội dung giáo trình từ bộ sách giáo dục tài chính từ lớp 1 đến lớp 12 của tác giả Lê Thị Thúy Sen. Chương trình được triển khai không chỉ cho học sinh mà còn dành cho phụ huynh muốn trực tiếp đồng hành cùng con trong việc học về tiền và quản lý tài chính cá nhân.

Giáo dục tài chính được SIS xác định không chỉ là một nội dung dành cho học sinh, mà còn là chương trình để phụ huynh có thể cùng học, cùng áp dụng và cùng đồng hành với con trong quá trình trưởng thành.

Trao học bổng và tổ chức hoạt động trải nghiệm ngay trong ngày khai trương

Bên cạnh phần lễ và các nội dung giao lưu chuyên môn, chương trình còn có hoạt động trao học bổng cho hàng chục học sinh tiêu biểu. Nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi cấp thành phố được nhận học bổng lên tới 70% học phí cùng quà tặng học tập từ SIS. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận nỗ lực học tập của các em, mà còn thể hiện định hướng đồng hành lâu dài của trung tâm với những học sinh có năng lực và động lực phát triển.

Đông đảo phụ huynh đã đưa con em đến dự chương trình.

Song song với đó, học sinh tham dự cũng được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động học thuật ngay tại trung tâm. Học sinh THPT được thi thử miễn phí SAT và IELTS; học sinh THCS tham gia đánh giá năng lực Toán và Tiếng Anh; học sinh tiểu học thực hiện bài kiểm tra tư duy IQ. Ngoài ra, các em còn có cơ hội trải nghiệm học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và tham gia các hoạt động STEM ngay trong khuôn viên trung tâm.

Thêm một lựa chọn giáo dục chất lượng cho Long Biên

Sự xuất hiện của SIS tại Khu đô thị Việt Hưng được đặt trong bối cảnh khu vực Long Biên đang phát triển nhanh chóng, với số lượng lớn gia đình trẻ sinh sống tại các khu đô thị như Việt Hưng, Vinhomes Riverside, Ecopark và các vùng lân cận. Trong khi đó, phần lớn các trung tâm giáo dục uy tín hiện vẫn tập trung ở khu vực nội đô, tạo ra khoảng cách địa lý đáng kể cho nhiều gia đình phía Đông Hà Nội.

SIS Education Long Biên có địa chỉ tại D84 - Khu Nhà Vườn - Bùi Thiện Ngộ, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Chương trình nổi bật: SAT, IELTS, Toán tiếng Anh, giáo dục tài chính, kỹ năng thiết yếu, hoạt động trải nghiệm.

Từ góc nhìn này, cơ sở mới của SIS không chỉ là một trung tâm luyện thi thông thường, mà như một hệ sinh thái giáo dục toàn diện, kết hợp giữa củng cố nền tảng học thuật, luyện thi chứng chỉ quốc tế, phát triển kỹ năng sống, giáo dục tài chính và trải nghiệm thực tế. Việc mở rộng tại Long Biên được kỳ vọng sẽ mang tới thêm một lựa chọn giáo dục chất lượng cho phụ huynh và học sinh trong khu vực.