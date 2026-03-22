SSSTUDY và HSA Education ký kết hợp tác, mở rộng giải pháp ôn thi đánh giá năng lực cho học sinh

Chiều 6/3, hệ thống giáo dục SSStudy và HSA Education đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng nguồn học liệu phục vụ học sinh ôn thi Đánh giá năng lực trên phạm vi toàn quốc.

Đại diện SSStudy & HSA Education ký kết hợp tác.

Trước xu hướng các trường đại học ngày càng đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, đặc biệt là việc sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực, nhu cầu về một lộ trình ôn tập bài bản, học liệu cập nhật và phương pháp học hiệu quả ngày càng gia tăng.

SSStudy được thành lập từ năm 2012, khởi đầu từ những lớp học quy mô nhỏ với định hướng lấy chất lượng học tập và sự tiến bộ của từng học sinh làm trung tâm. Sau hơn một thập kỷ phát triển, đơn vị đã từng bước mở rộng và hoàn thiện mô hình đào tạo, xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện kết hợp Online - Offline - Sách luyện thi - Ứng dụng công nghệ, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của học sinh.

Đến nay, hệ thống đã đồng hành cùng hơn 300.000 học sinh trên cả nước, với quy mô đào tạo hơn 20.000 học sinh mỗi năm. Nhiều học sinh theo học tại SSStudy đạt mức điểm từ 8 trở lên trong các kỳ thi quan trọng, đồng thời trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu.

Theo đại diện SSStudy, những kết quả này đến từ triết lý đào tạo xuyên suốt “Học đúng - Thi trúng”. “Chúng tôi không chỉ hướng tới điểm số, mà tập trung giúp học sinh hiểu đúng bản chất kiến thức, xây dựng tư duy và năng lực tự học lâu dài”, đại diện SSStudy chia sẻ.

Cũng theo đơn vị này, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, SSStudy chú trọng cá nhân hóa lộ trình học tập theo năng lực của từng học sinh, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài và bản lĩnh phòng thi, đây là 2 yếu tố quan trọng giúp học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Về phía đối tác, HSA Education là đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo và luyện thi Đánh giá năng lực, với hệ thống học liệu được cập nhật thường xuyên theo cấu trúc đề thi. Tính đến nay, đơn vị đã đồng hành cùng hơn 50.000 học sinh trong quá trình chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên dự kiến triển khai nhiều hoạt động như: chia sẻ và phát triển học liệu, phối hợp nghiên cứu phương pháp giảng dạy, xây dựng các chương trình ôn luyện chuyên sâu và tổ chức các sự kiện định hướng cho học sinh. Các thông tin liên quan đến tuyển sinh và chiến lược ôn thi cũng sẽ được cập nhật thông qua các chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.

Đại diện hai bên kỳ vọng, việc kết hợp thế mạnh sẽ giúp học sinh tiếp cận hệ thống tài nguyên học tập đa dạng hơn, đồng thời có thêm lựa chọn về lộ trình ôn thi phù hợp với năng lực cá nhân.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đề cao tính cá nhân hóa và hiệu quả thực chất, các mô hình hợp tác giữa những đơn vị đào tạo được xem là xu hướng tất yếu. Việc kết nối nguồn lực, chia sẻ học liệu và kinh nghiệm giảng dạy không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người học, mà còn góp phần nâng cao chất lượng chung của thị trường giáo dục, tạo nền tảng để học sinh tự tin bước vào những kỳ thi quan trọng phía trước.

Để tìm hiểu thêm thông tin về kỳ thi Đánh giá năng lực cũng như các chương trình ôn luyện, học sinh và phụ huynh có thể liên hệ hotline: [091 757 3266] để được tư vấn.